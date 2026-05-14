タレントのゆうちゃみが１４日、都内で行われた明治ブルガリアヨーグルトの体験型ＰＯＰ ＵＰイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」のＰＲイベントに、お笑いコンビ「アンガールズ」と共に登壇した。

イベントでは、ヨーグルトのアレンジ方法についてクイズが出題された。「世界でも入れられているもので、甘いものなどにも入っている“あるもの”」というヒントの下、ゆうちゃみはフリップに答えを記入。会場に向けて披露したものの、すかさず田中卓志から「いやちょっとこれ！」とツッコまれた。

フリップに書かれていたのは「塩」の誤字。山根良顕からは「いや書きたいことはわかるんだけど」とフォローされ、ゆうちゃみは２人に「いや、いい加減正しい書き方教えてほしいんだけど。めっちゃ恥ずかしい」と呼び掛けると、会場は笑いに包まれた。

「”塩”対応」をした経験を問われると、「ないかな。どうだろ…」と熟考。田中から「好きじゃない芸人とか寄ってきそう」と言われると、「あぁお見送り芸人しんいちとかね」と即答した。「粗塩ぶっかけとけ！」と田中が叫ぶと、「本当に既読スルーしてます」と答え、笑いを誘った。