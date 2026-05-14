１４日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に激変した姿で現れ、ネットが沸いた。

サプライズ出演した、ガタイのいい男性…。ネットは二度見し「プロレスの棚橋やったw誰か分からんて」「え？は？？？これ、棚橋弘至？マジで…随分と大きくなられてｗ」「最初誰かと思った」「これ棚橋だったんか」「一瞬誰だかわからんようになってる」「棚橋さんいまこんな感じなの？社長顔だ」「レスラー時代と雰囲気が全然違ってビックリ」とビジュアル激変にびっくり。新日本プロレスの棚橋弘至社長だ。

短髪で印象激変。１０日に投稿した自身のインスタグラムを更新でも、ヘアカットしたことを報告している。ロン毛がトレードマークだった現役時代から一変し、「棚橋？！引退して髪切ったらこんな感じになるのか」「髪みじかくなったなぁ」「髪切って誰かわからんなぁ」「髪がスッキリして、誰かと思ったよ」「棚橋さん、だいぶ髪を短くしましたね」「髪切った棚橋を棚橋と認識できなかったから、髪型が棚橋の概念だったんだな」「棚橋髪型変わり過ぎてビックリした」とヘアスタイル似も注目が集まった。

また「棚橋さんでかぁ〜」と肉体にもびっくり。自身のインスタグラムでも「１３キロ増」を告白しており、たしかにパワーアップした印象。ネットは「棚橋社長ふっくらしたなあ」「棚橋弘至増えすぎ体重」「ガタイの良さ以外に元プロレスラーの面影がなさすぎる（笑）」と驚いた。