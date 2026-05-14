田中健、“彩り豊か”な妻の手料理を披露 オープントーストの手作りランチに反響「おいしそう」「最高デスね」「仲良し夫婦」
俳優の田中健（75）が12日、自身のブログを更新。“彩り豊か”な妻の手作りランチを紹介した。
【写真】「おいしそう」「最高デスね」“彩り豊か”な妻の手作りランチ披露の田中健
これまでの投稿で妻が風邪をひいていることを明かしていた田中は、「普段は病院嫌いで薬を飲みたがらないかみさんもさすがに今回はしんどかった様子で薬を飲み始めたら効果覿面」「一段とぼーっとしているけど咳は少なくなりました」と快方に向かっていることを報告。さらに「そして久しぶりにランチを作ってくれました」と明かした。
妻は「火も使わず切って混ぜるだけだから…」と言いつつも、お気に入りのOisixの馬肉のタルタルに、たっぷりのオーガニックパセリや生マッシュルーム、オーガニックトマトを合わせ、トーストした米粉パンにのせたこだわりのひと皿を用意。田中は「簡単でもさ、作っていただく飯の美味さは一入だよね 大感謝」と、妻への深い愛情と感謝を言葉にした。
コメント欄には「おいしそう」「仲良し夫婦」「最高デスね」「少しでも回復されて良かった」などの声が寄せられている。
【写真】「おいしそう」「最高デスね」“彩り豊か”な妻の手作りランチ披露の田中健
これまでの投稿で妻が風邪をひいていることを明かしていた田中は、「普段は病院嫌いで薬を飲みたがらないかみさんもさすがに今回はしんどかった様子で薬を飲み始めたら効果覿面」「一段とぼーっとしているけど咳は少なくなりました」と快方に向かっていることを報告。さらに「そして久しぶりにランチを作ってくれました」と明かした。
コメント欄には「おいしそう」「仲良し夫婦」「最高デスね」「少しでも回復されて良かった」などの声が寄せられている。