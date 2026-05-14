NCT・YUTA（中本悠太）、“サセン”の恐怖告白 宿舎に30人、キックボードで追跡など
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演。サセンの行き過ぎた行動を告白した。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
番組では、出演者が自身の恐怖体験を語ることに。YUTAは、“サセン”と呼ばれる私生活まで知ろうとするファンについて紹介。「今は少なくなった」としつつ、メンバーで共同生活をしていた宿舎について「毎回30人くらいのファンがいて、張っているんです。ジャンケンで負けた人がおとりになって出て行ったりしていました」と明かした。
続けて「（当時）電動キックボードが出てきたので、それで追われるようになって。全速力で走っているんですが、後ろからぶわーってついてきて。脇道に隠れたりするんですが、すっごい涼しい顔で過ぎていくんです。めっちゃ怖かったです」と振り返った。
YUTAの話を受け、ラランド・サーヤは「私生活もないんだな」と衝撃を受けていた。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
番組では、出演者が自身の恐怖体験を語ることに。YUTAは、“サセン”と呼ばれる私生活まで知ろうとするファンについて紹介。「今は少なくなった」としつつ、メンバーで共同生活をしていた宿舎について「毎回30人くらいのファンがいて、張っているんです。ジャンケンで負けた人がおとりになって出て行ったりしていました」と明かした。
続けて「（当時）電動キックボードが出てきたので、それで追われるようになって。全速力で走っているんですが、後ろからぶわーってついてきて。脇道に隠れたりするんですが、すっごい涼しい顔で過ぎていくんです。めっちゃ怖かったです」と振り返った。
YUTAの話を受け、ラランド・サーヤは「私生活もないんだな」と衝撃を受けていた。