KEY TO LIT中村嶺亜、体感5分“ごほうびタイム”を満喫 実際は「約10時間ほどあったと思うんですけど…」
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が14日、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』テレビCM制作記者発表会に登壇した。このほど自身初のアンバサダーに就任した中村が商品コピーにちなみ最近“満たされた5分間”を紹介した。
【写真】かっこいい…爽やかにほほ笑む中村嶺亜
「体感5分映画」とフリップを掲げた中村はその名前の“レイア”の由来でもある人物が登場するSF映画『スターウォーズ』シリーズの大ファン。「最近、シリーズのリバイバル上映がありまして過去の作品を夜から朝まで見られる応援上映はありまして…その時間がごほうびすぎる時間」と笑顔で振り返った。
実際は「約10時間ほどあったと思うんですけど体感は盛りなしで5分くらいの気持ち」と熱中ぶりを覗かせ「もっと観たいなと思いながら5分間だったなぁと思いました」と満喫したことを明かしていた。
中村が出演する新DMでは18日に関東地上波で放送開始。6月から全国で放送。また東京・大阪の屋外ビジョンでも放映される。また6月には東京・渋谷モディでポップアップストアも開催予定。
【写真】かっこいい…爽やかにほほ笑む中村嶺亜
「体感5分映画」とフリップを掲げた中村はその名前の“レイア”の由来でもある人物が登場するSF映画『スターウォーズ』シリーズの大ファン。「最近、シリーズのリバイバル上映がありまして過去の作品を夜から朝まで見られる応援上映はありまして…その時間がごほうびすぎる時間」と笑顔で振り返った。
中村が出演する新DMでは18日に関東地上波で放送開始。6月から全国で放送。また東京・大阪の屋外ビジョンでも放映される。また6月には東京・渋谷モディでポップアップストアも開催予定。