１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅続落。朝方の売りが一巡したあとはプラス圏に浮上する場面もあったが、３０年債入札の結果発表を前に買いは続かなかった。



債券先物は朝方に１２８円７６銭まで軟化。１３日に発表された４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でインフレ圧力の根強さが示されたことを受け、米長期金利が一時４．５０％と１１カ月ぶりの高水準をつけたことが影響した。前日まで４日続落しているとあって値ごろ感から押し目買いも散見されたが、財務省が実施する３０年債入札の結果を見極めたいとして上値は限定的。日銀の増一行審議委員の講演が午後に控えていることも投資家の動きの鈍さにつながったようだ。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比３銭安の１２８円８７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．６０５％に上昇し、その後は前日に比べて０．００５％高い２．５９５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS