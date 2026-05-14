波のようが、4月15日にデジタルリリースした1stフルアルバム『模様』のリリースインタビューを公式サイトにて公開した。

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本作は、作曲・ボーカルを担当するちあきが拠点としていたニューヨークと、東京のメンバーとをオンラインで結びながら制作された全10曲入りのアルバム。距離を隔てた環境のなかでやり取りを重ね、ちあきの帰国のタイミングでは対面でのレコーディングも実施するなど、時間と場所を横断するプロセスを経て完成した。インタビューでは、波のよう結成から現体制に至る過程、『模様』の制作の裏側についてなどを、ちあきとカタヤマミチヒロが語っている。

あわせて、今週末5月16日に下北沢Half Moon Hallにてリリースパーティの開催。多摩田園都市を拠点に活動する路地を迎えてのツーマンライブとなる。当日は波のようのバンドメンバーに加え、サポートミュージシャンを迎えた7人編成でのライブが披露される予定だ。

波のよう 1stフルアルバム『模様』リリースインタビュー抜粋

波のようがニューヨークと日本をまたぎ4年の制作期間を経て1stアルバム『模様』を2026年4月15日にリリースした。水辺を通り抜ける風のような心地よく、軽やかな空気、陽の光の温かさを感じさせる作品に仕上がっている。

アルバムに収録されている「香り」のレコーディングからリリースまでの約2年間、レコーディングやリハーサル、アーティスト写真の撮影を行ってきた写真家・星野佑奈が、ちあき （Vo/Gt）とカタヤマミチヒロ（Key）にインタビューを行った。ちあきは作詞・作曲・ボーカル・ギターを担当し、カタヤマミチヒロはレコーディング・アレンジ・ミックス・キーボードなどを手がけている。

ーー2026年4月15日波のよう1stアルバム 『模様』リリースおめでとうございます。今回のアルバム制作はいつから始めたのでしょうか？

ちあき：アルバムを作り始めたのが2022年かな、4年ぐらいかかってると思う。特に早く出そうとか遅く出そうとかはなくて、ただただ出来あがったら出そうっていう感じだったんですけど、結構長くかかって。でも長くかかってないのかもしれないですね。そんなに時間をかけた作品が世に出るってなって、出して何かあるのか無いのかも分かんないけど、出すんだなって感じでした。

ーー「雨」を今回のアルバムの1曲目にしたのはなぜ？

ちあき：このアルバムの中で「雨」が一番波のようらしいかなって感じだよね。一番聞いてほしい曲を1、2番目ぐらいに持ってくる人が多いと思うけど。サブスクだと1、2曲で終わっちゃう人もいれば、アルバムの最初の 3曲ぐらいしか聞かない人もいるし。「雨」を一番聞いて欲しい。

カタヤマ：単純に「雨」が一番推し曲っていうことですよね。

ーーでも今回のアルバムの曲のミュージックビデオは「湖」なんですね。

ちあき：リリースまでに皆に波のようを知ってもらうためには、先にミュージックビデオを出した方がいいって話になって、アルバムの中で「湖」がまだシングルカットしてなかったので、「湖」にしたっていう感じではあります。ここまでの流れだとアーティスティックな、っていうよりか結構業務的な感じがしてきますね。笑

カタヤマ：「雨」は今までで一番サブスクで再生されてたっていうのもあって、波のようを初めて聞いてもらう人には、まずこれを聞いてもらうのが良いかなというとこですよね。ただこの曲は2022年にリリースしてだいぶ時間も経ってるんで、アルバムのプッシュする曲としては「雨」ちょっとは古すぎるんで「湖」が一番かなってなりました。

─2020年代はコロナの時期があったから、ちょっと動きにくく、みんな時間が止まってしまった時期かもしれない。コロナになってリモートという働き方とか、やりとりの方法があるっていうのを再認識したような気がするんですけど、それ以前かそういう制作方法をしてた？

ちあき：そうですね。私たちは(ニューヨークと日本で制作してたから)もうずっとオンラインで作ってました。逆にコロナになってからリモートに関するツールが増えて、活動はコロナになってからの方が活発になった気がします。活発と言っても家の中ですけど、家の中で活発。笑

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（文=リアルサウンド編集部）