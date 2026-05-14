ミニバーグ


【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品

お弁当を作りたいけれど、朝はどうしても忙しい…。そんな時に役立つのがまとめ作りのおかずです。時間のある時に作っておけば、冷蔵で3〜4日保存できます！今回は、さめてもおいしくご飯が進むおかず2品のレシピをご紹介します。

【冷蔵保存3〜4日間OK】

※保存期間は目安です。保存容器に入れて完全にさましてからふたをし、冷蔵室で保存します。

取り分ける際は乾いた清潔な菜箸を使い、温め直したものをさましてから弁当箱に詰めてください。

■牛ごぼう煮

牛肉のうまみをごぼうとしらたきに含ませて

牛ごぼう煮


【材料】(作りやすい分量)

・牛切り落とし肉…300g〈大きければ食べやすく切る〉

・ごぼう…1/2本〈皮ごとよく洗う〉

・しらたき…200g〈ざく切りにする〉

・ A

　酒…大さじ2

　みりん…大さじ3

　赤唐辛子…1/2本

・だし汁…1カップ

ごま油　しょうゆ

【作り方】

1. ごぼうは7〜8mm幅の斜め切りにし、水に約5分つけてざるに上げ、水けをきる。しらたきは熱湯で2〜3分ゆでてざるにあけ、水けをきる。

2. 鍋にごま油小さじ1を中火で熱し、ごぼうを入れて炒める。少ししんなりとしたら牛肉を加え、色が変わるまで炒める。

3. Aを順に加えてひと煮立ちさせ、だし汁を加える。煮立ったらアクを除き、弱めの中火で約12分煮る。

4. しらたき、しょうゆ大さじ3を加えて混ぜ、汁けがほとんどなくなるまで煮る。

(全量で1174kcal／塩分8.3g　レシピ考案／ワタナベマキ)

■ミニバーグ

詰めやすいサイズに焼くと、火の通りもよくて一石二鳥

詰めやすいサイズに焼くと、火の通りもよくて一石二鳥


【材料】(作りやすい分量・12個分)

・ A

　合いびき肉…450g

　玉ねぎのすりおろし…大さじ2

　オリーブ油…大さじ1

　塩、こしょう…各少々

サラダ油

【作り方】

1. Aをボウルに入れ、粘りが出るまでよく練り混ぜる。12等分し、円盤形に整える。

2. フライパンに油大さじ1を中火で熱し、を並べる。両面をこんがりと焼き色がつくまで焼き、火を止めて余熱で火を通す。

※弁当箱に詰めるときに、ミニバーグ3個に対して、トマトケチャップ、中濃ソース各大さじ1と1/2を混ぜてからめる。

(1個分（ソースを含まない）103kcal／塩分0.1g　レシピ考案／井澤由美子)

※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。

＊　＊　＊

メインのおかずが出来ていると、当日のお弁当作りがグッとラクになるはず！

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

レシピ考案／ワタナベマキ、井澤由美子　撮影／竹内章雄　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

文／よしだ