お弁当用にまとめ作り！忙しい日に役立つ「牛ごぼう煮」「ミニバーグ」
【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品
お弁当を作りたいけれど、朝はどうしても忙しい…。そんな時に役立つのがまとめ作りのおかずです。時間のある時に作っておけば、冷蔵で3〜4日保存できます！今回は、さめてもおいしくご飯が進むおかず2品のレシピをご紹介します。
【冷蔵保存3〜4日間OK】
※保存期間は目安です。保存容器に入れて完全にさましてからふたをし、冷蔵室で保存します。
取り分ける際は乾いた清潔な菜箸を使い、温め直したものをさましてから弁当箱に詰めてください。
牛肉のうまみをごぼうとしらたきに含ませて
【材料】(作りやすい分量)
・牛切り落とし肉…300g〈大きければ食べやすく切る〉
・ごぼう…1/2本〈皮ごとよく洗う〉
・しらたき…200g〈ざく切りにする〉
・ A
酒…大さじ2
みりん…大さじ3
赤唐辛子…1/2本
・だし汁…1カップ
ごま油 しょうゆ
【作り方】
1. ごぼうは7〜8mm幅の斜め切りにし、水に約5分つけてざるに上げ、水けをきる。しらたきは熱湯で2〜3分ゆでてざるにあけ、水けをきる。
2. 鍋にごま油小さじ1を中火で熱し、ごぼうを入れて炒める。少ししんなりとしたら牛肉を加え、色が変わるまで炒める。
3. Aを順に加えてひと煮立ちさせ、だし汁を加える。煮立ったらアクを除き、弱めの中火で約12分煮る。
4. しらたき、しょうゆ大さじ3を加えて混ぜ、汁けがほとんどなくなるまで煮る。
(全量で1174kcal／塩分8.3g レシピ考案／ワタナベマキ)
■ミニバーグ
詰めやすいサイズに焼くと、火の通りもよくて一石二鳥
【材料】(作りやすい分量・12個分)
・ A
合いびき肉…450g
玉ねぎのすりおろし…大さじ2
オリーブ油…大さじ1
塩、こしょう…各少々
サラダ油
【作り方】
1. Aをボウルに入れ、粘りが出るまでよく練り混ぜる。12等分し、円盤形に整える。
2. フライパンに油大さじ1を中火で熱し、を並べる。両面をこんがりと焼き色がつくまで焼き、火を止めて余熱で火を通す。
※弁当箱に詰めるときに、ミニバーグ3個に対して、トマトケチャップ、中濃ソース各大さじ1と1/2を混ぜてからめる。
(1個分（ソースを含まない）103kcal／塩分0.1g レシピ考案／井澤由美子)
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
メインのおかずが出来ていると、当日のお弁当作りがグッとラクになるはず！
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／ワタナベマキ、井澤由美子 撮影／竹内章雄 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ