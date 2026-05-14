みずみずしい香りで夏肌をクールダウン。SABONから夏季限定の「ミンティスパーク・ユズ コレクション」発売

SABON（サボン）は6月11日、“夏肌をクールダウン、みずみずしく香る潤い”をテーマとした夏季限定の「ミンティスパーク・ユズ コレクション」を数量限定で発売します。

■スパークリング・ユズの香りを楽しむボディケアアイテムなどが登場

同コレクションは、ペパーミントにユズをブレンドし、ハーブやムスクもあわさったスパークリング・ユズの香りが楽しめます。

ひんやりとした使い心地と軽やかなテクスチャーと、高い保湿効果を両立し、紫外線や冷房で乾燥した肌にアプローチするアイテムを展開。

アイテムは、ウォーターミント配合のボディソープやボディジュレ、ボディスクラブなど。

ボディケア・ヘアケア・フェイスケアの限定キットも展開しています。

5月28日からは、公式オンラインストアにて予約受付を開始するほか、同コレクションなどの対象製品を含む1万3,000円以上の予約・購入でオリジナルの傘がもらえる「ミントキャンペーン」を実施します。

■コレクション概要

コレクション名：ミンティスパーク・ユズ コレクション

製品名：シャワーオイル スパークリング・ユズ

容量／価格：500mL／5,500円、300mL／3,960円

製品名：ボディスクラブ スパークリング・ユズ

容量／価格：320g／4,730円

製品名：ボディ＆ハンドジュレ スパークリング・ユズ

容量／価格：200mL／5,060円、30mL／1,870円

製品名：ボディミスト スパークリング・ユズ

容量／価格：100mL／4,400円

製品名：オー ドゥ サボン スパークリング

容量／価格：30mL／4,290円

製品名：ローシャンプー スパークリング

容量／価格：200mL／3,740円

製品名：ウェルカムキット ミンティスパーク・ユズ

内容：シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 60g、ボディ＆ハンドジュレ 30mL

価格：4,070円

製品名：トータルケアキット ミンティスパーク・ユズ

内容：シャワーオイル 500mL、ボディスクラブ 320g、ローシャンプー 30mL、ボディ＆ハンドジュレ 200mL、ギフトボックス

価格：1万4,850円

製品名：スクラブキット ミンティスパーク・ユズ

内容：シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 320g、ボディ＆ハンドジュレ 30mL、ギフトボックス

価格：7,700円

製品名：リフレッシュ ヘアケアケアキット

内容：ヘッドスクラブ リフレッシング 300g、リペアマスク デリケート・ジャスミン 15mL、ローシャンプー スパークリング 200mL、ギフトボックス

価格：9,570円

製品名：リフレッシュ ボディ＆フェイスケアキット

内容：ボディスクラブ 320g、フェイスポリッシャー リフレッシング 60mL、ギフトボックス

価格：6,820円

（フォルサ）