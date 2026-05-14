「間違いなく魅力的な移籍先」レバンドフスキにサウジ行きの可能性が浮上。母国メディアが報道「正式なオファーを提示されており…」
今季限りでバルセロナとの現行契約が満了となるポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキにサウジアラビア行きの可能性が浮上している。
ポーランドメディア『WP SportoweFakty』は現地５月13日、「ポーランド人ストライカーを巡る移籍騒動に終止符が打たれるかもしれない」と見出しを打った記事を掲載。「ロベルト・レバンドフスキはアル・ヒラルから正式なオファーを提示されており、受け入れる寸前だ」と報じた。
「もちろん、契約にサインするまで状況はいつでも変わる可能性がある。しかし、現時点でレバンドフスキと最も真剣に交渉を進めているクラブは、現在、サウジアラビアリーグで２位につけるアル・ヒラルだ。我々が入手した情報によると、同クラブはポーランド代表の主将に、年俸9000万ユーロ（約166億円）ものオファーを出している」
一方『WP SportoweFakty』は、37歳のストライカーにとって、アル・ヒラルが「間違いなく魅力的な移籍先」だと主張する。その理由を次のように伝えた。
「まず、豊富な資金を有している。そしてチームには、ルベン・ネベス、ダルウィン・ヌニェス、カリム・ベンゼマといった世界的スターが在籍し、監督もシモーネ・インザーギが務めているため、レバンドフスキは実力者ぞろいの環境でプレーできる」
去就が注目されるなか、世界屈指の点取り屋は新天地にアジアを選ぶのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
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一方『WP SportoweFakty』は、37歳のストライカーにとって、アル・ヒラルが「間違いなく魅力的な移籍先」だと主張する。その理由を次のように伝えた。
「まず、豊富な資金を有している。そしてチームには、ルベン・ネベス、ダルウィン・ヌニェス、カリム・ベンゼマといった世界的スターが在籍し、監督もシモーネ・インザーギが務めているため、レバンドフスキは実力者ぞろいの環境でプレーできる」
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