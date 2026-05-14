薄着でもボディラインを美しく整える。AMOSTYLE BY Triumph「カーヴィースリムブラ」発売

トリンプ・インターナショナル・ジャパンは5月7日、「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」にて「カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞」を全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売しました。

■レースタイプとスムースタイプの2種類

同商品は、薄着になる際に気になるボディラインをバランスよく整えることができるブラのシリーズです。

脇肉をサイドから寄せる脇高設計と、背中を広範囲におさえて段差を軽減するV字シルエット、異なるカップの厚みやカップ脇の伸びにくい素材を採用するサイズ別設計が特徴です。

さらに、しなやかなコンフォートワイヤーを取り入れ、快適な着けごこちにもこだわっています。

デザインには、洋服にラインがひびきにくい総レースを施したレースタイプと、なめらかなスムースタイプを展開しています。

■商品概要

商品名：カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞

カラー：＜レースタイプ＞ホワイト、ブラック、＜スムースタイプ＞カメオブラウン、テンダーピンク

サイズ：＜ブラジャー＞C-G／65-75、＜ショーツ＞M、L

価格：＜ブラジャー＞3,960円〜、＜ショーツ＞1,760円〜

発売：2026年5月7日〜

取扱店舗：全国のAMOSTYLE店舗・公式オンラインストア

（フォルサ）