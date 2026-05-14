京本大我、SixTONES『CanCam』連載「＃ストさんぽ」で情緒深まる雨の浅草をおさんぽ

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SixTONESのメンバーが、月替わりで登場する『CanCam』（小学館）のアニバーサリー連載「＃ストさんぽ」。

これまで田中樹、森本慎太郎、松村北斗がそれぞれゆかりのある街をおさんぽしてきた本連載。7月号（5月22日発売）の第4回は京本大我が登場する。

■花やしきで「絶叫系は全然大丈夫、むしろ観覧車のほうが苦手」と告白

今回、京本大我はプライベートでも年に1回は訪れるという浅草で、傘を片手にぶらりおさんぽする。

グループとしての活動に加えて、ドラマ『10回切って倒れない木はない』『憧れの作家は人間じゃありませんでした』など、俳優としても話題作への出演が続く京本。忙しい日々の息抜きに、趣味のカメラを携えておさんぽすることもあるそう。

今回は浅草の思い出や写真の話とともに、京本の自然体の姿をたっぷりと撮り下ろした。まるで、おさんぽデートをしているような“彼氏み”カットも満載だ。

「あ、今気づいたけど浅草に来るときって、なぜか雨が多いかも」という京本の言葉の通り、この日の浅草は雨模様。普段よりも少し静かで情緒深まる浅草は、不思議なほど京本とマッチする。花やしきで童心に帰ってはしゃぐ姿や、刀剣店で凛々しくポーズを決める瞬間、雨の中でふと見せる横顔まで――無邪気な表情と大人な落ち着きのギャップに、思わずキュンとしてしまうカットは必見だ。ちなみに花やしきでは、「絶叫系は全然大丈夫、むしろ観覧車のほうが苦手」と告白した京本。思わずクスッとしてしまう、その意外なワケとは…？ 気になる続きはぜひ誌面でチェックしよう。

■趣味は写真、その撮影スタイルとは？

また、おさんぽの合間に趣味の写真の話も披露。「撮るときに意識しているのは、作り込まないこと」と語る京本の撮影スタイルは、色味・シチュエーション含めとことんナチュラル。「自分が楽しく撮れることがいちばんかなって思います」と話す姿からは、飾らない京本らしさが覗く。

ロケではまだまだ、人力車に乗ったり、食べ歩きを楽しんだりと浅草ならではのスポットを余すことなく満喫してくれた京本。デート気分を味わうもよし、美しき佇まいをひたすら愛でるもよしの神ビジュアルの数々を、ぜひ堪能しよう。

インタビューでは、京本の魅力についてさらに深堀り。自身のXがたびたび大バズりしていることについては、「Xをきっかけに印象が変わったと言われることが増えた」と、周囲の反応の変化についてもコメント。投稿するときは、普段の自分とは少し違う“Xの人格”として発信していると話す京本だが、実はそれにはちょっとした悩み（？）もあるそうで。他にも、自然体でいることを意識するようになったきっかけやSixTONES公式インスタグラムの裏話、秋のスタジアムツアーが決まった際の心境など、盛りだくさんの内容となっている。

京本大我が登場する『CanCam』7月号は、通常版と特別版の2バージョンで5月22日発売。

■書籍情報

2026.05.22 ON SALE

『CanCam』7月号

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

SixTONES

SINGLE「一秒 / Rebellion」

■関連リンク

『CanCam』OFFICIAL SITE

https://cancam.jp/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/

■【動画】SixTONES 「一秒」ライブ映像