福山雅治ニューアルバム『超新星』初回限定音源盤の収録楽曲リクエスト投票スタート

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福山雅治が9月9日に発売するニューアルバム『超新星』。本作の初回限定音源盤［New-Mix＆Remastering Best Album 2000-2020］に収録される楽曲のリクエスト投票企画が5月16日よりスタートする。

■『超新星』ティザービジュアル新バージョンも公開

「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された楽曲を、あらたなミックスおよびマスタリングで収録するベストセレクション盤となる本作。制作にあたり、当初は過去のCD売上枚数やストリーミング再生数などの実績をもとにした選曲案も検討されていたが、「長年愛され続けてきた楽曲たち。ファンの皆様に育てていただいた楽曲たちだからこそ“最新こそ最良”の表現で収録出来ればと。ファンの皆様からのリクエストと僕自身のセレクトも交えながら、皆様と一緒にこの作品を作っていけたら───」そんな福山の想いから、今回のリクエスト投票企画の実施が決定した。

さらに収録楽曲リクエスト投票の開始に合わせて、ニューアルバム『超新星』の世界観を表現するティザービジュアルの新バージョンも公開となった。なお、アルバムジャケットアートワークの解禁は6月中を予定している。

■リクエスト募集期間

05/16（土）～05/31（日）23:59まで

対象楽曲：

◇2000年代以降にリリースされた福山雅治名義の楽曲

◇2000年代以降に福山雅治がプロデュースした提供楽曲

※ひとり3曲まで

※福山がカバーした他アーティストの楽曲は対象外

■【動画】『超新星』ティザー映像

■リリース情報

2026.09.09 ON SALE

ALBUM『超新星』

■関連リンク

福山雅治ニューアルバム『超新星』特設サイト

https://fukuyamamasaharu.com/13thAlbum/

福山雅治 OFFICIAL SITE

https://fmsp.amob.jp

■【画像】『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至』ポスター