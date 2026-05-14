TENBLANK、ファンミーティングの模様を収録したBlu-rayが数量限定で再販決定

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佐藤健、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳からなるNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンドTENBLANKが、2025年末に特設サイトにて受注生産限定で発売した『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』のBlu-rayを、5月14日18時より数量限定で再販することが決定した。

■1万8,000人を動員したファンミーティング

2025年10月にぴあアリーナMMにて一日限りで開催され、昼公演・夜公演で延べ1万8,000人を動員したファンミーティングの模様をほぼノーカットで収録した本商品。TENBLANKメンバー4人揃っての貴重なライブパフォーマンスは、昼・夜公演ともに完全収録されるなど、特別な映像作品となっている。

昼・夜公演それぞれがBlu-ray化されていたが、受注の申込みは2025年末で終了していたため、購入できなかったファンから再販を熱望する声が届いていた。

特典として、昼公演にはA4サイズのフォトカードが封入、夜公演にはメイキング映像と昼公演トークパートダイジェストを収録。再販は数量限定となるため、売り切れ次第販売終了となる。詳細は特設サイトまで。

■関連リンク

特設サイト

https://tenblank-fanmeeting.com/collections/store

Netflix『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368