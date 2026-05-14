日経225先物：14日正午＝130円高、6万3410円
14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万3410円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値6万3448.87円に対しては38.87円安。出来高は1万5561枚となっている。
TOPIX先物期近は3902.5ポイントと前日比20.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63410 +130 15561
日経225mini 63400 +120 314041
TOPIX先物 3902.5 -20.5 31473
JPX日経400先物 35635 -165 2277
グロース指数先物 793 -18 2714
東証REIT指数先物 1825 -4.5 11
株探ニュース
TOPIX先物期近は3902.5ポイントと前日比20.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63410 +130 15561
日経225mini 63400 +120 314041
TOPIX先物 3902.5 -20.5 31473
JPX日経400先物 35635 -165 2277
グロース指数先物 793 -18 2714
東証REIT指数先物 1825 -4.5 11
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