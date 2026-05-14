　14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万3410円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値6万3448.87円に対しては38.87円安。出来高は1万5561枚となっている。

　TOPIX先物期近は3902.5ポイントと前日比20.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63410　　　　　+130　　　 15561
日経225mini 　　　　　　 63400　　　　　+120　　　314041
TOPIX先物 　　　　　　　3902.5　　　　 -20.5　　　 31473
JPX日経400先物　　　　　 35635　　　　　-165　　　　2277
グロース指数先物　　　　　 793　　　　　 -18　　　　2714
東証REIT指数先物　　　　　1825　　　　　-4.5　　　　　11

株探ニュース