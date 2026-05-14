およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、北京市内の人民大会堂で、14日から習近平国家主席と首脳会談を行っています。

北京から中継です。

会談場所である人民大会堂の正面で、習近平国家主席はトランプ大統領を出迎え、笑顔で握手を交わしました。そして先ほど会談で習主席は「再び北京で出会えてうれしく思う」と述べました。

14日午前、北京市内の宿泊先のホテルを出発したトランプ大統領は、アメリカから中国に運ばれた大統領専用車、通称「ビースト」で人民大会堂へ向かいました。

日本時間午前11時から始まった歓迎式典では、習主席がトランプ大統領を出迎え、15秒ほど握手を交わしました。

子供たちが両国の国旗を振って歓迎すると、トランプ大統領は拍手で応えました。現在は首脳会談が行われています。

この会談の焦点の一つは台湾問題です。中国政府関係者は、「台湾問題でトランプ大統領から中国寄りの発言を引き出すことが重要だ」としていて、アメリカがこれまで「台湾の独立を支持しない」としていた表現から「反対する」などに変わるのか、台湾への武器売却の方針が変わるかどうか注目されます。

一方、トランプ大統領は貿易問題での成果に意欲を見せています。SNSには「中国を開放するよう要請するつもりだ」と投稿し、市場の開放を強調しました。レアアースの輸出規制や、アメリカ産の大豆、航空機の中国向け輸出において有利な合意を引き出し、11月の中間選挙に向けて成果をアピールしたい思惑があります。

この後、トランプ大統領は、習主席と共に世界遺産の「天壇公園」を訪れた後、夜は晩さん会に出席する予定です。