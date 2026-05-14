任天堂、実写映画『ゼルダの伝説』まさかの新情報！ファン驚き「そんなことある？」「狙いにきてる」
任天堂は14日、ゲーム『ゼルダの伝説』の実写（ライブアクション）映画の公開日が、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することを発表した。公開日の延期ではなく、1週間も早くなる異例の発表にネット上では驚きの声であふれている。
【画像】顔そっくり！イケメンなリンク 実写映画『ゼルダの伝説』の場面カット
新たな公開日について任天堂は公式Xにて「宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました」と説明。「一日でも早くみなさんにお届けできるよう、チームが一丸となって制作を進めています。公開まであと1年弱になりますが、もうしばらくお待ちください」と伝えた。
公開日については、2025年3月に初めて2027年3月26日に公開すると発表。しかし、同年6月に2027年5月7日に変更することを発表していた。一度は公開延期を発表していたが、まさかの1週間前倒しとなり、ネット上では「公開日が延期することはよくあるけど早まることもあるんやな」「公開日変更で早まるパターン初めて見たかも。GWはゼルダ映画ですね！」「日本の映画が前倒しで公開になるって初めて聞いたな…来年のゴールデンウィークをガチで狙いにきてる」「公開日が早くなるって、そんなことある！？楽しみだわ」などと驚きの声が出ている。
同映画は、プロデューサーに任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、Arad Productions Inc.の代表であり数々の大ヒット映画をプロデュースしたAvi Aradが共同で担当。映画の制作は、任天堂とArad Productions Inc.が行い、監督はWes Ballが担当。また、映画制作費の50%以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をSony Pictures Entertainment Inc.が行う。
実写化に任天堂は、「任天堂IPの映像化を自ら手がけることで、ゲーム専用機とは異なる経路で、世界中の皆様に任天堂が培ったエンターテインメントの世界に触れていただく機会を創出しています」と説明している。
キャストはゼルダ役をBo Bragason（ボー・ブラガソン）、リンク役をBenjamin Evan Ainsworth（ベンジャミン・エヴァン・エインズワース）が担当する。
【画像】顔そっくり！イケメンなリンク 実写映画『ゼルダの伝説』の場面カット
新たな公開日について任天堂は公式Xにて「宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました」と説明。「一日でも早くみなさんにお届けできるよう、チームが一丸となって制作を進めています。公開まであと1年弱になりますが、もうしばらくお待ちください」と伝えた。
同映画は、プロデューサーに任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、Arad Productions Inc.の代表であり数々の大ヒット映画をプロデュースしたAvi Aradが共同で担当。映画の制作は、任天堂とArad Productions Inc.が行い、監督はWes Ballが担当。また、映画制作費の50%以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をSony Pictures Entertainment Inc.が行う。
実写化に任天堂は、「任天堂IPの映像化を自ら手がけることで、ゲーム専用機とは異なる経路で、世界中の皆様に任天堂が培ったエンターテインメントの世界に触れていただく機会を創出しています」と説明している。
キャストはゼルダ役をBo Bragason（ボー・ブラガソン）、リンク役をBenjamin Evan Ainsworth（ベンジャミン・エヴァン・エインズワース）が担当する。