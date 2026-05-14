KEY TO LIT中村嶺亜、なぜか苦手なことを明かす「岩崎大昇にお願いするくらい…」 祖母のために努力
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が14日、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』テレビCM制作記者発表会に登壇した。このほど自身初のアンバサダーに就任した中村が“自分に金メダルをあげたいくらい頑張ったこと”を明かした。
【全身ショット】似合ってる！ブラウンのセットアップで登場した中村嶺亜
「大切な人のお祝い準備」を挙げた中村は、最近誕生日を迎えた祖母に連れていきたい店があったものの、そのお店は電話予約のみ。「実は僕、お店の電話予約がなぜか苦手で…普段は一緒に行かなくてもメンバーの岩崎大昇（※崎＝たつさき）にお願いするくらい苦手だった」と高いハードルが…。
「今回僕からお祝いしたい気持ちがありましたし、そこも含めてお祝いだなと、頑張って電話しました。普通に聞いたらなにいってんだって話だと思うんですけどなぜか苦手なんですよね」と苦笑。「喜んでくれる姿を見て頑張ってよかったな、と思いました」と祖母の反応に満足していた。
中村が出演する新DMでは18日にて関東地上波で放送開始。6月から全国で放送。また東京・大阪の屋外ビジョンでも放映される。また6月には東京・渋谷モディでポップアップストアも開催予定。
【全身ショット】似合ってる！ブラウンのセットアップで登場した中村嶺亜
「大切な人のお祝い準備」を挙げた中村は、最近誕生日を迎えた祖母に連れていきたい店があったものの、そのお店は電話予約のみ。「実は僕、お店の電話予約がなぜか苦手で…普段は一緒に行かなくてもメンバーの岩崎大昇（※崎＝たつさき）にお願いするくらい苦手だった」と高いハードルが…。
中村が出演する新DMでは18日にて関東地上波で放送開始。6月から全国で放送。また東京・大阪の屋外ビジョンでも放映される。また6月には東京・渋谷モディでポップアップストアも開催予定。