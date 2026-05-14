インスタグラムで報告

米大リーグ・ドジャースは11日（日本時間12日）から本拠地でジャイアンツとの4連戦を戦っている。客席には日本の人気タレントの姿も。インスタグラムで「やっと会えた」と報告し、“推し”である大谷翔平投手の姿を生で見た感動をつづり、ファンの注目を集めている。

ドジャースのロゴが入った白いパーカーユニホームを着用して、バックネット裏で写真撮影したのは、タレントのはるな愛。自身のインスタグラムに「アメリカでやっと会えた 最高のお席で近いぃぃ 全力で応援します！スクリーンに写ってたみたい」と報告した。

はるなが観戦したのは、12日（日本時間13日）の本拠地ジャイアンツ戦。普段から「大谷ファン」を公言しているだけに、7号ホームランを放った姿には大興奮だったようで、次の投稿では「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした！」「最高の思い出になりました！！また生で見たいです！！」と記している。

この投稿には、ファンから「ロサンゼルス来てたのねー」「素敵で魅力的で可愛い過ぎです」「愛さん可愛い」「あらLA」「今流行りの野球観戦AIがリアルにできますね！可愛い」「ホームラン見られましたか？」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）