辻希美の第5子・夢空ちゃん、初雑誌撮影 親子で「ひよこクラブ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの辻希美と第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんが、5月15日発売の雑誌「ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション）に親子で表紙に登場する。
【写真】38歳5児のママタレ、次女と「ひよこクラブ」登場
辻が、2025年8月に誕生した第5子の夢空ちゃんと親子で登場し、貴重なインタビューが掲載。夢空ちゃんが雑誌の表紙に登場するのは、本誌が初となる。親子共演となった表紙撮影について、ひよこクラブ編集長の伊丹千絵氏は「辻希美さんと夢空ちゃんに親子で表紙にご登場いただき、光栄です。撮影時、夢空ちゃんは終始ニコニコご機嫌で、辻希美さんはじめご家族の方たちに本当に愛されているんだなという感じが伝わってきました。スタッフ一同、その笑顔にとっても癒された、楽しい撮影でした」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
― ひよこクラブの親子撮影いかがでしたか？
辻：親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました！
― 5人目の子育てはいかがですか？
辻：もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）でも、5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています。
― 子育て中の方にメッセージをお願いします。
辻：せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！
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【写真】38歳5児のママタレ、次女と「ひよこクラブ」登場
◆辻希美、次女と「ひよこクラブ」表紙登場
辻が、2025年8月に誕生した第5子の夢空ちゃんと親子で登場し、貴重なインタビューが掲載。夢空ちゃんが雑誌の表紙に登場するのは、本誌が初となる。親子共演となった表紙撮影について、ひよこクラブ編集長の伊丹千絵氏は「辻希美さんと夢空ちゃんに親子で表紙にご登場いただき、光栄です。撮影時、夢空ちゃんは終始ニコニコご機嫌で、辻希美さんはじめご家族の方たちに本当に愛されているんだなという感じが伝わってきました。スタッフ一同、その笑顔にとっても癒された、楽しい撮影でした」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆辻希美インタビュー
― ひよこクラブの親子撮影いかがでしたか？
辻：親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました！
― 5人目の子育てはいかがですか？
辻：もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）でも、5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています。
― 子育て中の方にメッセージをお願いします。
辻：せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！
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