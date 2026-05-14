見知らぬお客さんがお家に遊びに来ると、見つからない場所に逃げてしまうという猫ちゃんも少なくないでしょう。そんな猫ちゃんの『隠れているつもりの光景』が8万表示を超える話題に。隠れていることがバレバレな光景には、「『僕いません』てなってるの可愛い」「消えてる消えてるｗ」と温かいコメントが寄せられています。

【写真：お客さんが来てパニックになった猫→とっさに『隠れた場所』が…まさかの光景

柱になりきってお客さんから隠れる菅田くん

上手に隠れたつもりの猫ちゃんの光景が可愛いと絶賛されているのは、Xアカウント『菅田ホタテ』に投稿された、ある日の光景。

その日、茶白猫の菅田くんのお家にお客さんがやってきたそう。飼い主さんに招かれてお客さんがお家の中に入ると、菅田くんは驚いて隠れる場所を探し始めたそう。しかし突然のことだったため、菅田くんはどこに隠れようか迷ってしまったご様子。

その結果、菅田くんが選んだ隠れ場所は…とても見晴らしの良いキャットタワー！キャットタワーの仕切りに開いた穴の中に頭を入れて、頭だけが隠れた状態になっていたといいます。

どうやら、頭を隠せば全身も周りからは見えていないと思っているようです。

その「頭隠して尻隠さず」ということわざ通りの光景に、なんだか温かい笑いが込み上げてきます。

キャットタワーは安全基地！

そんな予想外の隠れ方を見せてくれた菅田くん。なぜ菅田くんがキャットタワーを隠れ場所に選んだのかというと、それはきっとキャットタワーが菅田くんにとっての安心できる場所だからかもしれません。

別の日にも、飼い主さんのお友だちが遊びに来ると、キャットタワーの上に避難する菅田くんの姿が目撃されたそう。

そんな姿からは、キャットタワーが菅田くんの安全基地であることがうかがえます。

そんなキャットタワーに頭を隠して安心している菅田くんの光景は、「自分から見えなければ相手からも見えないと思ってる？」「タワーの一部にしか見えないｗ」「可愛すぎるよ菅田さん」と、投稿を見た人に温かな笑いと笑顔を届けてくれることに。

Xアカウント『菅田ホタテ』では、そんな菅田くんと、ソマリのホタテちゃんの平和な日常が綴られていますよ。

菅田くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「菅田ホタテ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。