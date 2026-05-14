俳優「ワイルド・スピード」シリーズで知られる俳優ジェイソン・ステイサムとパートナーでモデルのロージー・ハンティントン＝ホワイトリーが、英海岸沿いに総額2500万ポンド（約49億円）の新居を建設していると報じられた。人里離れた海岸線に位置し、敷地内にはプライベートビーチやボート用の湖、ジム、厩舎、子どもたちのためのツリーハウスも含まれるという。



【写真】強面すぎるwwwジェイソン・ステイサム

デイリー・メール紙によると、ジェイソンは2024年1月に土地を2000万ポンド（約39億円）で購入。建設完了までに追加で約500万ポンド（約10億円）が見込まれている。建物はミニマルなブルータリズム様式で、隣接地にはヌーディストビーチと自然保護区が広がる。平屋建ての邸宅には5つの寝室や室内ラッププールが設けられ、ロージーのための馬房も別棟で用意されている。



ロージーは豪版ヴォーグ誌に「すぐ近くに素晴らしい馬術学校があるの」と語り、「家を出て以来、ずっとこんな暮らしを夢見てきたわ。泥だらけで、子どもたちが木に登る生活。週末のロンドンはどうしても行先や予定ありきの行動になりがち。私は静けさが欲しいの」と話している。



新居はすでに地元でも注目を集めており、ジェイソンは友人で『ロック、ストック＆トゥー・スモーキング・バレルズ』共演者のヴィニー・ジョーンズと犬の散歩をしている姿を目撃されたという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）