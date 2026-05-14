スケーターから、夏の暑さ対策に便利な「保冷ケース付き氷のう」が登場！

持ち運びがしやすいため、スポーツ後のアイシングやアウトドアに活躍してくれます☆

スケーター「保冷ケース付き氷のう」

価格：各3,080円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

カラー：全2種（サンドホワイト、スモーキーブルー）

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、夏の暑さ対策やスポーツシーンに役立つ「保冷ケース付き氷のう」が登場。

氷を入れて使用する氷のうと、冷たさを長持ちさせる保冷ケースがセットになった便利なグッズです。

夏の厳しい暑さの中、外出先でも手軽に涼をとれるアイテムの需要が高まっています。

スポーツ後のアイシングや、急な発熱時の備えとしても、氷のうは欠かせない存在です。

氷のうを専用の保冷ケースに収納することで、冷たさをキープし、長時間の持ち運びを可能にしています。

外出先でも冷たい氷のうをすぐに取り出して使用できるため、炎天下での暑さ対策として非常に有効です。

ケースには持ち運びに便利な取っ手が付いており、バッグからの取り出しや、指にかけての持ち歩きがスムーズに行えます。

また、氷のう本体は口径が広めに設計されているため、氷がスムーズに入るのも嬉しいポイント。

さらに、氷と水を入れてすぐに使えるだけでなく、水を入れてそのまま凍らせて使うことも可能です。

カラーは、落ち着いた印象で場所を選ばない「サンドホワイト」と、

涼しげで爽やかな「スモーキーブルー」の2色を展開。

家族での使い分けや、ファッション、好みに合わせて選べます☆

これからの季節、より快適でアクティブな毎日を過ごすためのアイテムとして活躍してくれるグッズです。

日常のお出かけからアウトドア、スポーツ観戦まで、幅広いシーンで快適なクールダウンをサポート！

スケーター公式オンラインショップなどで販売されている「保冷ケース付き氷のう」の紹介でした。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

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