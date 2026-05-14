様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『スター・ウォーズ マンダロリアン』のブラインド ランチ巾着が登場！

「マンダロリアン」や「グローグー」たちのドラマの名シーンやロゴをデザインした、ファン必見のグッズです☆

スケーター『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着

販売情報：

STAR WARS POP UP STORE（1）ランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月24日（日）営業時間：1F：11:00〜20:00（2）新宿三丁目ロフト ロフトMARKET開催期間：2026年5月1日(金) 〜5月26日(火)営業時間：商業施設に準じます。STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC（1）池袋PARCO開催期間：2026年3月23日(月) 〜8月16日(日)営業時間：11:00-21:00（※施設に準ずる）（2）東京ソラマチ開催期間：2026年4月24日(金) 〜8月2日(日)営業時間：10:00-21:00（※施設に準ずる）（3）ECサイト：https://benelicstore.com/スケーター公式オンラインショップ、専門店、雑貨店など

スケーターから、 世界中で人気を集める実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』のデザインを採用した「ブラインド ランチ巾着M」が登場！

中身が見えないパッケージを採用した「ブラインドパッケージ仕様」のランチ巾着です。

「シーズン1」と「シーズン3」の2つのテーマで展開。

それぞれシークレット1柄を含む全6柄がラインナップされています。

どのデザインが出るかわからないワクワク感も魅力です☆

Mサイズ（W155×H170mm）を採用した、使い勝手の良さもうれしいポイント。

また、1つずつランダムで楽しめる「単品販売」に加え、1箱で全6種が確実に揃う「BOX販売」も用意されています。

マンダロリアン／S1 KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：単品1,155円（税込）／BOXセット6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

単品仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)

BOXセット仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

『マンダロリアン』シーズン1をテーマにしたデザイン。

「マンダロリアン」や「グローグー」の思い出のシーンが採用されています。

単品は、全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか1点がランダムで封入。

どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感を楽しめます。

巾着の裏は、タイトルロゴでおしゃれなデザイン！

1BOXで購入すると、シークレット1種を含むシーズン1デザイン全6種類が揃います。

マンダロリアン／S3 KBB21 ブラインド ランチ巾着M

価格：単品1,155円（税込）／BOXセット6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

単品仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)

BOXセット仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

『マンダロリアン』シーズン3をテーマにしたデザイン。

様々なキャラクターが登場し、物語が動き出す印象的なシーンがラインナップされています。

「IG-12」を操縦する「グローグー」もかわいい☆

裏面には「マンダロリアン」と「グローグー」のシルエットが使用された、タイトルロゴをデザイン。

単品はシークレット1柄を含む全6柄から、いずれか1点がランダムで封入されています。

また、全6デザインがそろうBOX購入も可能です☆

映画公開も話題の『スター・ウォーズ マンダロリアン』の思い出のシーンがよみがえるランチ巾着！

スケーター「『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© ＆ TM Lucasfilm Ltd.

※店舗によって、取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※内容は予告なく変更になる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローグーが乗り込んだIG-12も！スケーター『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着 appeared first on Dtimes.