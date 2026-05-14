グローグーが乗り込んだIG-12も！スケーター『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着
様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『スター・ウォーズ マンダロリアン』のブラインド ランチ巾着が登場！
「マンダロリアン」や「グローグー」たちのドラマの名シーンやロゴをデザインした、ファン必見のグッズです☆
スケーター『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着
販売情報：STAR WARS POP UP STORE
（1）ランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア
開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月24日（日）
営業時間：1F：11:00〜20:00
（2）新宿三丁目ロフト ロフトMARKET
開催期間：2026年5月1日(金) 〜5月26日(火)
営業時間：商業施設に準じます。STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC
（1）池袋PARCO
開催期間：2026年3月23日(月) 〜8月16日(日)
営業時間：11:00-21:00（※施設に準ずる）
（2）東京ソラマチ
開催期間：2026年4月24日(金) 〜8月2日(日)
営業時間：10:00-21:00（※施設に準ずる）
（3）ECサイト：https://benelicstore.com/スケーター公式オンラインショップ、専門店、雑貨店など
スケーターから、 世界中で人気を集める実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』のデザインを採用した「ブラインド ランチ巾着M」が登場！
中身が見えないパッケージを採用した「ブラインドパッケージ仕様」のランチ巾着です。
「シーズン1」と「シーズン3」の2つのテーマで展開。
それぞれシークレット1柄を含む全6柄がラインナップされています。
どのデザインが出るかわからないワクワク感も魅力です☆
Mサイズ（W155×H170mm）を採用した、使い勝手の良さもうれしいポイント。
また、1つずつランダムで楽しめる「単品販売」に加え、1箱で全6種が確実に揃う「BOX販売」も用意されています。
マンダロリアン／S1 KBB21 ブラインド ランチ巾着M
価格：単品1,155円（税込）／BOXセット6,930円（税込）
サイズ：W155×H170mm
単品仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)
BOXセット仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)
『マンダロリアン』シーズン1をテーマにしたデザイン。
「マンダロリアン」や「グローグー」の思い出のシーンが採用されています。
単品は、全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか1点がランダムで封入。
どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感を楽しめます。
巾着の裏は、タイトルロゴでおしゃれなデザイン！
1BOXで購入すると、シークレット1種を含むシーズン1デザイン全6種類が揃います。
マンダロリアン／S3 KBB21 ブラインド ランチ巾着M
価格：単品1,155円（税込）／BOXセット6,930円（税込）
サイズ：W155×H170mm
単品仕様：ランチ巾着1枚(ブラインドパッケージ仕様)
BOXセット仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)
『マンダロリアン』シーズン3をテーマにしたデザイン。
様々なキャラクターが登場し、物語が動き出す印象的なシーンがラインナップされています。
「IG-12」を操縦する「グローグー」もかわいい☆
裏面には「マンダロリアン」と「グローグー」のシルエットが使用された、タイトルロゴをデザイン。
単品はシークレット1柄を含む全6柄から、いずれか1点がランダムで封入されています。
また、全6デザインがそろうBOX購入も可能です☆
映画公開も話題の『スター・ウォーズ マンダロリアン』の思い出のシーンがよみがえるランチ巾着！
スケーター「『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。
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※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります
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