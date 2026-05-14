KEY TO LIT中村嶺亜、自身初アンバサダーに就任 ソロ会見でキメゼリフもばっちり
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が14日、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』テレビCM制作記者発表会に登壇した。このほど自身初のアンバサダーに就任した中村は「中村嶺亜とPurealのPureal“れあれあ”コンビですてきな化学反応や美容旋風を巻き起こしていければ」と輝く笑顔であいさつした。
【写真】頬に指あて…キュートなポーズをする中村嶺亜
中村が出演する新CMは18日から関東地上波で放送開始。6月から全国で放送。また東京・大阪の屋外ビジョンでも放映される。また6月には東京・渋谷モディでポップアップストアも開催予定。
アンバサダーに就任した感想について「素直にめちゃくちゃうれしい。僕自身シートマスクを毎日使わせていただいたので毎日自分が使わせていただいた美容アイテムのアンバサダーになれるのは努力が報われたというか運命的なものを感じます。これからどんどん頑張っていこうと。より一層美容に気を使って商品の魅力を広めていきたい」と気を引き締める。
CM撮影当日も「きれいだなと思ってもらえるように日々シートマスクでコンディションを整えた」と前日は“リフトアップ効果”のシートマスクをチョイス。「今回アンバサダーに就任させてもらったことでより一層専門的な知識で詳しくなりたい。自分自身の肌に磨きをかけ、中村嶺亜のような肌になりたいと思えるような美肌を目指したい」と意欲をみせていた。
【写真】頬に指あて…キュートなポーズをする中村嶺亜
中村が出演する新CMは18日から関東地上波で放送開始。6月から全国で放送。また東京・大阪の屋外ビジョンでも放映される。また6月には東京・渋谷モディでポップアップストアも開催予定。
CM撮影当日も「きれいだなと思ってもらえるように日々シートマスクでコンディションを整えた」と前日は“リフトアップ効果”のシートマスクをチョイス。「今回アンバサダーに就任させてもらったことでより一層専門的な知識で詳しくなりたい。自分自身の肌に磨きをかけ、中村嶺亜のような肌になりたいと思えるような美肌を目指したい」と意欲をみせていた。