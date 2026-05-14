ホンダ『NSX』再生の“お値段”に驚がく “究極の再生技術”におぎやはぎ感動「もはや新車だよ！」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、16日に放送される。今回は前週に続き、パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック2デイズ”の会場を巡る。
【写真168枚】衝撃の仕上がり…30年以上前の車とは思えないホンダ初代『NSX』内外装全部見せ＜Nostalgic 2days＞
今年で17回目の開催となった同イベントには、大手自動車メーカーから旧車専門店などおよそ180社が約280台の旧車を出展。その来場者数は2日間で4万5000人以上にのぼる。今回は、「岡田圭右と行く！ぶらり旧車さんぽ」と題し、ますだおかだの岡田圭右とともに、自動車メーカーや博物館、そして未来の整備士が集う自動車整備学校のブースをぶらりと“さんぽ”する。
スバルに続き、一行が訪れたのは「ホンダヘリテージワークス」のブース。2026年4月に始動したばかりのこのプロジェクトは、旧型スポーツ車種を対象に部品の復刻やレストアを行うというホンダの新たな挑戦。その記念すべき第1弾として登場したのが、伝説の名車『NSX』。
まるで新車のような輝きを取り戻したその姿に、小木は「メーカーが手がけているんだから間違いない。もはや新車だよ！」と目を丸くして大はしゃぎ。究極の再生技術に、思わず「買っちゃおうかな……」と本音を漏らすほど絶賛。細部まで完璧にケアされた、まさに“新車のNSX”。その“お値段”に一同驚く。
【写真168枚】衝撃の仕上がり…30年以上前の車とは思えないホンダ初代『NSX』内外装全部見せ＜Nostalgic 2days＞
今年で17回目の開催となった同イベントには、大手自動車メーカーから旧車専門店などおよそ180社が約280台の旧車を出展。その来場者数は2日間で4万5000人以上にのぼる。今回は、「岡田圭右と行く！ぶらり旧車さんぽ」と題し、ますだおかだの岡田圭右とともに、自動車メーカーや博物館、そして未来の整備士が集う自動車整備学校のブースをぶらりと“さんぽ”する。
まるで新車のような輝きを取り戻したその姿に、小木は「メーカーが手がけているんだから間違いない。もはや新車だよ！」と目を丸くして大はしゃぎ。究極の再生技術に、思わず「買っちゃおうかな……」と本音を漏らすほど絶賛。細部まで完璧にケアされた、まさに“新車のNSX”。その“お値段”に一同驚く。