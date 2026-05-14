タカラトミーアーツから、通常の頭身よりスタイルアップした姿の「ハローキティ」がフィギュアになったガチャ（カプセルトイ）「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」が登場。

一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”になった「ハローキティ」のガチャフィギュア4種が展開されます☆

タカラトミーアーツ ガチャ サンリオ「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」

価格：1回300円(税込)

発売時期：2026年5月下旬

種類：全4種（カリスマGAL、エンジェル、スポーティ、サーファー）

対象年齢：15歳以上

サイズ：縦約55mm

設置場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

タカラトミーアーツから、一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”になった「ハローキティ」のガチャフィギュア「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」が登場。

Y2K時代の“平成レトロ感” が漂うどこか懐かしいコーデのデザインは、すべてタカラトミーアーツのオリジナルで、それぞれのフィギュアの雰囲気に合った“キメ”スタイルもこのガチャだけのポージングになっています。

ラインナップは「カリスマGAL」「エンジェル」「スポーティ」「サーファー」の4種類。

フィギュアが立つ台座の形状にもこだわっており「カリスマGAL」「エンジェル」「スポーティ」の3種はピンク色のハート形、

「サーファー」は日焼けした肌で波乗りを楽しんでいる雰囲気に見えるサーフボード型の台座となっており、髪飾りとお揃いのハイビスカスのプリントをあしらうなどワンポイントの演出を加えています☆

カリスマGAL

ゆったりとしたニットと短いスカートに大きなリボンを合わせた「カリスマGAL」

ローファーに合わせたルーズソックスもおしゃれです☆

エンジェル

水色のトップスに光沢感のあるワンピースを合わせた「エンジェル」

背中に明日われた羽根や、ハート型のステッキにも注目です。

スポーティ

テニスラケットを構える「ハローキティ」をデザインした「スポーティ」

ブルーとレッドの2色を取り入れた爽やかなコーディネートがおしゃれです。

サーファー

日焼けした肌とカラフルな水着姿で登場する「サーファー」

頭にハイビスカスをつけた、細部にまでこだわりが光るフィギュアです。

当時に懐かしさのある方も、“平成レトロ” が好きな方も、“超カワイイ”時代の雰囲気溢れる「ハローキティ」たちを飾って楽しめるフィギュア。

2026年5月下旬より登場する、タカラトミーアーツのガチャ「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」を紹介しました☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. APROVAL NO.L660315

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

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