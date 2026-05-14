ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の入団事務所で入団記者会見に臨んだ。

報道陣からは、ＤｅＮＡはダンスや球団歌の収録なども行うことに関しての質問が飛んだ。

尾形が「得意じゃないです」と笑いを誘うと、井上朋も「僕も得意ではないですけど、一皮むけることができれば」と答え、会見場が爆笑に包まれた。

トレードが決まり、尾形は「上茶谷さんからいろんなことを聞いたりとか。ベイスターズのことなど、３０分ぐらいお話させてもらったので。『挨拶をしっかりしろって』という風に。それをしっかりまずしたいなと思います」と“先輩”の助言を肝に銘じていた。

横浜という街の印象について、尾形は「魅力的だなと思ってました。こういうところで生活してみたいなっていうのは心のどこかであったことなので、こうやって実現してすごくうれしい気持ち」と笑顔。井上朋は「なんか赤レンガ倉庫とかがあるっていう印象ですね」と語ると、尾形も「中華街とかでタンパク質を補給したいなって思います」と笑みを浮かべた。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日、宮城県生まれ。２６歳。福島・学法石川から１７年育成ドラフト１位でソフトバンクに入団。２０年３月に支配下登録。昨年は自己最多の３８試合に登板し、１勝１敗５ホールド、防御率４・６７。今季も１０試合に登板。１８２センチ、９０キロ。右投左打。年俸２７００万円。

◆井上 朋也（いのうえ・ともや）２００３年１月２８日、大阪・四條畷市生まれ。２３歳。四条畷中では生駒ボーイズに所属し、３年時にボーイズ日本代表。埼玉・花咲徳栄では１、２年夏の甲子園、３年夏の甲子園交流試合に出場。高校通算５０本塁打。２０年ドラフト１位でソフトバンク入団。２３年に１軍デビューし、初本塁打もマーク。プロ通算２８試合に出場し、打率１割８分１厘、１本塁打、４打点。１８２センチ、９１キロ。右投右打。年俸９３０万円。