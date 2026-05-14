TENBLANK、一日限り開催のファンミーティングBlu-rayが数量限定で再販へ
Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKによる一日限りのイベント『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の模様を収録したBlu-rayが、数量限定で再販されることが決定。きょう14日午後6時よりTENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING特設サイトにて再販が開始される。
【ライブ写真多数】TENBLANK、1日限りの白熱のライブの模様！ソロショットやゲーム中のショットも
昨年10月に横浜・ぴあアリーナMMにて開催され、昼・夜公演で延べ1万8000人を動員したファンミーティングの模様をほぼノーカットで収録する同商品。TENBLANKメンバー4人揃っての貴重なライブパフォーマンスは昼・夜公演ともに完全収録されるなど、特別な映像作品となっている。昼・夜公演それぞれがBlu-ray化されていたが、申込みは昨年末で終了しており、購入できなかったファンから再販を望む声が多く寄せられていたという。
特典として、昼公演にはA4サイズのフォトカードが封入、夜公演にはメイキング映像と昼公演トークパートダイジェストが収録され、それぞれ楽しめる仕様になっている。再販は数量限定となるため、売り切れ次第販売終了となる。
■『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison - Daytime Performance -』
収録内容 ※2025年10月11日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 昼公演
M1. MATRIX
M2. 旋律と結晶
M3. 約束のうた
M4. シトラス
M5. Chasing Blurry Lines
M6. Glass Heart
EN1. 永遠前夜
EN2. 約束のうた
フォトブックレット
封入特典：ぴあアリーナMM公演 TENBLANK集合フォトカード（A4サイズ）
■『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』
収録内容 ※2025年10月11日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 夜公演
M1. MATRIX
M2. 旋律と結晶
M3. 約束のうた
M4. シトラス
M5. Chasing Blurry Lines
M6. Glass Heart
EN1. 永遠前夜
EN2. 約束のうた
フォトブックレット
特典映像：昼公演トークパートダイジェスト／メイキング映像
昨年10月に横浜・ぴあアリーナMMにて開催され、昼・夜公演で延べ1万8000人を動員したファンミーティングの模様をほぼノーカットで収録する同商品。TENBLANKメンバー4人揃っての貴重なライブパフォーマンスは昼・夜公演ともに完全収録されるなど、特別な映像作品となっている。昼・夜公演それぞれがBlu-ray化されていたが、申込みは昨年末で終了しており、購入できなかったファンから再販を望む声が多く寄せられていたという。
特典として、昼公演にはA4サイズのフォトカードが封入、夜公演にはメイキング映像と昼公演トークパートダイジェストが収録され、それぞれ楽しめる仕様になっている。再販は数量限定となるため、売り切れ次第販売終了となる。
■『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison - Daytime Performance -』
収録内容 ※2025年10月11日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 昼公演
M1. MATRIX
M2. 旋律と結晶
M3. 約束のうた
M4. シトラス
M5. Chasing Blurry Lines
M6. Glass Heart
EN1. 永遠前夜
EN2. 約束のうた
フォトブックレット
封入特典：ぴあアリーナMM公演 TENBLANK集合フォトカード（A4サイズ）
■『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』
収録内容 ※2025年10月11日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 夜公演
M1. MATRIX
M2. 旋律と結晶
M3. 約束のうた
M4. シトラス
M5. Chasing Blurry Lines
M6. Glass Heart
EN1. 永遠前夜
EN2. 約束のうた
フォトブックレット
特典映像：昼公演トークパートダイジェスト／メイキング映像