『エンタメおしごと図鑑』（サンクチュアリ出版）

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　アイドルや俳優、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、編集者、アニメーター、ゲームプログラマーなど、エンタメ業界を支える“149”の職種を全ページフルカラーで紹介する『芸能・アニメ・ゲーム・音楽・マンガ　エンタメおしごと図鑑』（サンクチュアリ出版）が発売された。

【画像】「好き！を仕事に」『エンタメおしごと図鑑』中面ページ

　「なりたい」という憧れからも、「自分に向いているかも」という発見からも仕事に出会える、新しい切り口のお仕事図鑑となっている。

　さらに、人気グループとして注目のM!LKや俳優・中川大志、月川翔監督など、エンタメ業界で活躍するプロたちのインタビューや、マネージャー、スタイリスト、ヘアメイクなど、現役で働く方々のリアルな1日も掲載されており、仕事に向き合う覚悟やリアルにも触れることができ、エンタメという身近な世界の奥に広がる、多彩な仕事の魅力がわかる内容となっている。

　芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界に深い知見を持つSDPと、「本を読まない人のための出版社」を掲げるサンクチュアリ出版が初めてタッグを組んで制作した。

■目次
マンガ　しごとってどうやって決めたらいいの?
はじめに

もくじ
エンタメ業界ってどんなところ?
自分のことを分析してみよう
しごととお金の関係について考えよう
人生が豊かになる働き方をしよう

●CHAPTER1　人気のおしごと20

No.1　アイドル
No.2　俳優
No.3　声優
No.4　アーティスト
No.5　タレント
No.6　モデル
No.7　芸人
No.8　ダンサー
No.9　アナウンサー
No.10　作家(小説家)
No.11　マンガ家
No.12　YouTuber
No.13　VTuber
No.14　DJ
No.15　キャスター
No.16　写真家
No.17　インフルエンサー
No.18　ストリーマー
No.19　プロゲーマー
No.20　マネージャー

●CHAPTER2　テレビ・映画・ラジオのおしごと
テレビ・映画・ラジオのおしごとってこんな感じ

No.21　監督
No.22　プロデューサー
No.23　ディレクター
No.24　演出家
No.25　脚本家
No.26　放送作家・構成作家
No.27　ラインプロデューサー
No.28　ラジオパーソナリティ
No.29　インティマシーコーディネーター
No.30　ロケーションコーディネーター
No.31　ムービーカメラマン
No.32　DIT
No.33　カラリスト
No.34　スタントドライバー
No.35　特機
No.36　録音技師
No.37　ブームオペレーター
No.38　音響効果
No.39　フォーリーアーティスト
No.40　操演技師
No.41　照明技師
No.42　美術監督
No.43　スタントマン
No.44　スタイリスト(衣装)
No.45　ヘアメイクアップアーティスト
No.46　特殊メイクアップアーティスト
No.47　アートコーディネーター
No.48　大道具
No.49　小道具
No.50　持道具
No.51　装飾
No.52　編集
No.53　VFXスーパーバイザー
No.54　スクリプター
No.55　映像字幕翻訳家
No.56　ナレーター
No.57　MAミキサー
No.58　ステノキャプショナー
No.59　タイムキーパー
No.60　リサーチャー
No.61　CMプランナー
No.62　ビデオエンジニア
No.63　送出

●CHAPTER3　音楽・コンサートのおしごと
音楽・コンサートのおしごとってこんな感じ

No.64　音楽プロデューサー
No.65　作詞家
No.66　作曲家
No.67　A&R
No.68　音楽ディレクター
No.69　演奏家
No.70　オーケストラ団員
No.71　楽器インストラクター
No.72　レコーディングエンジニア
No.73　サウンドクリエイター
No.74　サウンドデザイナー
No.75　サウンドプログラマー
No.76　マスタリングエンジニア
No.77　マニピュレーター
No.78　舞台監督
No.79　コンサートプロモーター
No.80　コレオグラファー(振付師)
No.81　衣装デザイナー
No.82　PAエンジニア
No.83　ライティングディレクター
No.84　ライティングオペレーター
No.85　ステージ美術デザイナー
No.86　空間演出オペレーター
No.87　特殊効果
No.88　ボイストレーナー
No.89　ライブレコーディング

●CHAPTER4　アニメのおしごと
アニメのおしごとってこんな感じ

No.90　監督
No.91　プロデューサー
No.92　脚本家
No.93　キャラクターデザイナー
No.94　プロップデザイン
No.95　演出家
No.96　アニメーター
No.97　制作デスク
No.98　制作進行
No.99　美術監督
No.100　色彩設計
No.101　仕上げ
No.102　色指定・色検査
No.103　特殊効果
No.104　CGクリエイター
No.105　CGアニメーター
No.106　撮影監督
No.107　編集
No.108　音楽
No.109　効果
No.110　音響監督
No.111　サウンドミキサー
No.112　音響制作
No.113　設定制作
No.114　テクニカルスーパーバイザー

●CHAPTER5　ゲームのおしごと
ゲームのおしごとってこんな感じ

No.115　ゲームプランナー
No.116　シナリオライター
No.117　コンセプトアーティスト
No.118　プロデューサー
No.119　ディレクター
No.120　ゲームプログラマー
No.121　エンジンプログラマー
No.122　ハードウェアエンジニア
No.123　サーバーエンジニア
No.124　テクニカルアーティスト
No.125　ビルド・ツールエンジニア
No.126　スクリプター
No.127　キャラクターデザイナー
No.128　2Dアーティスト
No.129　3Dアーティスト(モデラー)
No.130　モーションデザイナー
No.131　エフェクトデザイナー
No.132　UIデザイナー
No.133　レベルデザイナー
No.134　サウンドクリエイター
No.135　データサイエンティスト
No.136　QA・テスター
No.137　CS
No.138　ローカライズ・カルチャライズ

●CHAPTER6　出版のおしごと
出版のおしごとってこんな感じ

No.139　編集者
No.140　デザイナー
No.141　イラストレーター
No.142　スチールカメラマン
No.143　ジャーナリスト
No.144　記者
No.145　ライター
No.146　校正・校閲
No.147　書評家
No.148　印刷ディレクター
No.149　DTPオペレーター