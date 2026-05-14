エンタメ業界「149」職種を紹介、『エンタメおしごと図鑑』発売 現場の“リアルな1日”＆M!LK・中川大志インタビューも
アイドルや俳優、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、編集者、アニメーター、ゲームプログラマーなど、エンタメ業界を支える“149”の職種を全ページフルカラーで紹介する『芸能・アニメ・ゲーム・音楽・マンガ エンタメおしごと図鑑』（サンクチュアリ出版）が発売された。
【画像】「好き！を仕事に」『エンタメおしごと図鑑』中面ページ
「なりたい」という憧れからも、「自分に向いているかも」という発見からも仕事に出会える、新しい切り口のお仕事図鑑となっている。
さらに、人気グループとして注目のM!LKや俳優・中川大志、月川翔監督など、エンタメ業界で活躍するプロたちのインタビューや、マネージャー、スタイリスト、ヘアメイクなど、現役で働く方々のリアルな1日も掲載されており、仕事に向き合う覚悟やリアルにも触れることができ、エンタメという身近な世界の奥に広がる、多彩な仕事の魅力がわかる内容となっている。
芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界に深い知見を持つSDPと、「本を読まない人のための出版社」を掲げるサンクチュアリ出版が初めてタッグを組んで制作した。
■目次
マンガ しごとってどうやって決めたらいいの?
はじめに
もくじ
エンタメ業界ってどんなところ?
自分のことを分析してみよう
しごととお金の関係について考えよう
人生が豊かになる働き方をしよう
●CHAPTER1 人気のおしごと20
No.1 アイドル
No.2 俳優
No.3 声優
No.4 アーティスト
No.5 タレント
No.6 モデル
No.7 芸人
No.8 ダンサー
No.9 アナウンサー
No.10 作家(小説家)
No.11 マンガ家
No.12 YouTuber
No.13 VTuber
No.14 DJ
No.15 キャスター
No.16 写真家
No.17 インフルエンサー
No.18 ストリーマー
No.19 プロゲーマー
No.20 マネージャー
●CHAPTER2 テレビ・映画・ラジオのおしごと
テレビ・映画・ラジオのおしごとってこんな感じ
No.21 監督
No.22 プロデューサー
No.23 ディレクター
No.24 演出家
No.25 脚本家
No.26 放送作家・構成作家
No.27 ラインプロデューサー
No.28 ラジオパーソナリティ
No.29 インティマシーコーディネーター
No.30 ロケーションコーディネーター
No.31 ムービーカメラマン
No.32 DIT
No.33 カラリスト
No.34 スタントドライバー
No.35 特機
No.36 録音技師
No.37 ブームオペレーター
No.38 音響効果
No.39 フォーリーアーティスト
No.40 操演技師
No.41 照明技師
No.42 美術監督
No.43 スタントマン
No.44 スタイリスト(衣装)
No.45 ヘアメイクアップアーティスト
No.46 特殊メイクアップアーティスト
No.47 アートコーディネーター
No.48 大道具
No.49 小道具
No.50 持道具
No.51 装飾
No.52 編集
No.53 VFXスーパーバイザー
No.54 スクリプター
No.55 映像字幕翻訳家
No.56 ナレーター
No.57 MAミキサー
No.58 ステノキャプショナー
No.59 タイムキーパー
No.60 リサーチャー
No.61 CMプランナー
No.62 ビデオエンジニア
No.63 送出
●CHAPTER3 音楽・コンサートのおしごと
音楽・コンサートのおしごとってこんな感じ
No.64 音楽プロデューサー
No.65 作詞家
No.66 作曲家
No.67 A&R
No.68 音楽ディレクター
No.69 演奏家
No.70 オーケストラ団員
No.71 楽器インストラクター
No.72 レコーディングエンジニア
No.73 サウンドクリエイター
No.74 サウンドデザイナー
No.75 サウンドプログラマー
No.76 マスタリングエンジニア
No.77 マニピュレーター
No.78 舞台監督
No.79 コンサートプロモーター
No.80 コレオグラファー(振付師)
No.81 衣装デザイナー
No.82 PAエンジニア
No.83 ライティングディレクター
No.84 ライティングオペレーター
No.85 ステージ美術デザイナー
No.86 空間演出オペレーター
No.87 特殊効果
No.88 ボイストレーナー
No.89 ライブレコーディング
●CHAPTER4 アニメのおしごと
アニメのおしごとってこんな感じ
No.90 監督
No.91 プロデューサー
No.92 脚本家
No.93 キャラクターデザイナー
No.94 プロップデザイン
No.95 演出家
No.96 アニメーター
No.97 制作デスク
No.98 制作進行
No.99 美術監督
No.100 色彩設計
No.101 仕上げ
No.102 色指定・色検査
No.103 特殊効果
No.104 CGクリエイター
No.105 CGアニメーター
No.106 撮影監督
No.107 編集
No.108 音楽
No.109 効果
No.110 音響監督
No.111 サウンドミキサー
No.112 音響制作
No.113 設定制作
No.114 テクニカルスーパーバイザー
●CHAPTER5 ゲームのおしごと
ゲームのおしごとってこんな感じ
No.115 ゲームプランナー
No.116 シナリオライター
No.117 コンセプトアーティスト
No.118 プロデューサー
No.119 ディレクター
No.120 ゲームプログラマー
No.121 エンジンプログラマー
No.122 ハードウェアエンジニア
No.123 サーバーエンジニア
No.124 テクニカルアーティスト
No.125 ビルド・ツールエンジニア
No.126 スクリプター
No.127 キャラクターデザイナー
No.128 2Dアーティスト
No.129 3Dアーティスト(モデラー)
No.130 モーションデザイナー
No.131 エフェクトデザイナー
No.132 UIデザイナー
No.133 レベルデザイナー
No.134 サウンドクリエイター
No.135 データサイエンティスト
No.136 QA・テスター
No.137 CS
No.138 ローカライズ・カルチャライズ
●CHAPTER6 出版のおしごと
出版のおしごとってこんな感じ
No.139 編集者
No.140 デザイナー
No.141 イラストレーター
No.142 スチールカメラマン
No.143 ジャーナリスト
No.144 記者
No.145 ライター
No.146 校正・校閲
No.147 書評家
No.148 印刷ディレクター
No.149 DTPオペレーター
【画像】「好き！を仕事に」『エンタメおしごと図鑑』中面ページ
「なりたい」という憧れからも、「自分に向いているかも」という発見からも仕事に出会える、新しい切り口のお仕事図鑑となっている。
芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界に深い知見を持つSDPと、「本を読まない人のための出版社」を掲げるサンクチュアリ出版が初めてタッグを組んで制作した。
■目次
マンガ しごとってどうやって決めたらいいの?
はじめに
もくじ
エンタメ業界ってどんなところ?
自分のことを分析してみよう
しごととお金の関係について考えよう
人生が豊かになる働き方をしよう
●CHAPTER1 人気のおしごと20
No.1 アイドル
No.2 俳優
No.3 声優
No.4 アーティスト
No.5 タレント
No.6 モデル
No.7 芸人
No.8 ダンサー
No.9 アナウンサー
No.10 作家(小説家)
No.11 マンガ家
No.12 YouTuber
No.13 VTuber
No.14 DJ
No.15 キャスター
No.16 写真家
No.17 インフルエンサー
No.18 ストリーマー
No.19 プロゲーマー
No.20 マネージャー
●CHAPTER2 テレビ・映画・ラジオのおしごと
テレビ・映画・ラジオのおしごとってこんな感じ
No.21 監督
No.22 プロデューサー
No.23 ディレクター
No.24 演出家
No.25 脚本家
No.26 放送作家・構成作家
No.27 ラインプロデューサー
No.28 ラジオパーソナリティ
No.29 インティマシーコーディネーター
No.30 ロケーションコーディネーター
No.31 ムービーカメラマン
No.32 DIT
No.33 カラリスト
No.34 スタントドライバー
No.35 特機
No.36 録音技師
No.37 ブームオペレーター
No.38 音響効果
No.39 フォーリーアーティスト
No.40 操演技師
No.41 照明技師
No.42 美術監督
No.43 スタントマン
No.44 スタイリスト(衣装)
No.45 ヘアメイクアップアーティスト
No.46 特殊メイクアップアーティスト
No.47 アートコーディネーター
No.48 大道具
No.49 小道具
No.50 持道具
No.51 装飾
No.52 編集
No.53 VFXスーパーバイザー
No.54 スクリプター
No.55 映像字幕翻訳家
No.56 ナレーター
No.57 MAミキサー
No.58 ステノキャプショナー
No.59 タイムキーパー
No.60 リサーチャー
No.61 CMプランナー
No.62 ビデオエンジニア
No.63 送出
●CHAPTER3 音楽・コンサートのおしごと
音楽・コンサートのおしごとってこんな感じ
No.64 音楽プロデューサー
No.65 作詞家
No.66 作曲家
No.67 A&R
No.68 音楽ディレクター
No.69 演奏家
No.70 オーケストラ団員
No.71 楽器インストラクター
No.72 レコーディングエンジニア
No.73 サウンドクリエイター
No.74 サウンドデザイナー
No.75 サウンドプログラマー
No.76 マスタリングエンジニア
No.77 マニピュレーター
No.78 舞台監督
No.79 コンサートプロモーター
No.80 コレオグラファー(振付師)
No.81 衣装デザイナー
No.82 PAエンジニア
No.83 ライティングディレクター
No.84 ライティングオペレーター
No.85 ステージ美術デザイナー
No.86 空間演出オペレーター
No.87 特殊効果
No.88 ボイストレーナー
No.89 ライブレコーディング
●CHAPTER4 アニメのおしごと
アニメのおしごとってこんな感じ
No.90 監督
No.91 プロデューサー
No.92 脚本家
No.93 キャラクターデザイナー
No.94 プロップデザイン
No.95 演出家
No.96 アニメーター
No.97 制作デスク
No.98 制作進行
No.99 美術監督
No.100 色彩設計
No.101 仕上げ
No.102 色指定・色検査
No.103 特殊効果
No.104 CGクリエイター
No.105 CGアニメーター
No.106 撮影監督
No.107 編集
No.108 音楽
No.109 効果
No.110 音響監督
No.111 サウンドミキサー
No.112 音響制作
No.113 設定制作
No.114 テクニカルスーパーバイザー
●CHAPTER5 ゲームのおしごと
ゲームのおしごとってこんな感じ
No.115 ゲームプランナー
No.116 シナリオライター
No.117 コンセプトアーティスト
No.118 プロデューサー
No.119 ディレクター
No.120 ゲームプログラマー
No.121 エンジンプログラマー
No.122 ハードウェアエンジニア
No.123 サーバーエンジニア
No.124 テクニカルアーティスト
No.125 ビルド・ツールエンジニア
No.126 スクリプター
No.127 キャラクターデザイナー
No.128 2Dアーティスト
No.129 3Dアーティスト(モデラー)
No.130 モーションデザイナー
No.131 エフェクトデザイナー
No.132 UIデザイナー
No.133 レベルデザイナー
No.134 サウンドクリエイター
No.135 データサイエンティスト
No.136 QA・テスター
No.137 CS
No.138 ローカライズ・カルチャライズ
●CHAPTER6 出版のおしごと
出版のおしごとってこんな感じ
No.139 編集者
No.140 デザイナー
No.141 イラストレーター
No.142 スチールカメラマン
No.143 ジャーナリスト
No.144 記者
No.145 ライター
No.146 校正・校閲
No.147 書評家
No.148 印刷ディレクター
No.149 DTPオペレーター