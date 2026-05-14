お散歩の途中で交番を見かけた秋田犬さん。一直線に交番へ近づくと、すでにお巡りさんが顔を覗かせて待っていて……。あまりに可愛すぎる秋田犬と警察官のやりとりは、記事執筆時点で264万回以上も再生され、「なんていい光景…」「お巡りさん覗いて待ってるやんwww」「交番でなでて貰えるのが楽しみなんですねw」といった声が寄せられました！

【動画：夜、交番を発見した秋田犬→お巡りさんに近付いて…微笑ましすぎる『警察官とのやり取り』】

お散歩中に交番発見！

TikTokアカウント「@hanabi.akita」さまは、秋田犬の「はなび」くんの暮らしを紹介しているアカウントです。

この日、夜のお散歩をしていたはなびくん。すると、目の前に交番を発見！

交番を目にしたはなびくんは、一直線に交番へ！飼い主さんによると、はなびくんは交番にいるお巡りさんたちが大好きなのだそう。

警察官の方々も満面の笑みでお出迎え。はなびくんが散歩の日課にやってくることは、交番で共有されているのかもしれませんね！はなびくんも、そんなお巡りさんたちに撫でてもらえてご満悦です。

帰るかと思いきや…

その後もしばらくお巡りさんと触れ合い、たっぷり可愛がってもらったというはなびくん。

飼い主さんが「そろそろ帰るよ」と声をかけ、はなびくんも方向転換し帰るかと思いきや……

なんと、再び交番へと向かい、入り口で座り込んでしまいました……。これは、あからさまに帰宅拒否しています！

お巡りさん大好きなはなびくんに「可愛い」の声

その後、しばらく飼い主さんと「帰るよ」「帰らない！」の攻防が続いたはなびくん。

しかし、お巡りさんたちも公務に戻らなければなりません。どうにかはなびくんを立たせ、帰路につこうとした飼い主さん。立ち上がって歩き出してくれたはなびくんですが……

少し離れた場所に移動し、そこに座り込んでジーッと交番を見つめ始めたのだそう！どうしてもお巡りさんたちとお別れしたくなかったのでしょう。

あまりにも名残惜しそうにするはなびくんに、思わず笑みを漏らしてしまう、飼い主さんとお巡りさんたちなのでした！

優しいお巡りさんに可愛がってもらうはなびくんの姿は、TikTokで264万回も再生されるほど話題になりました。コメント欄には、「癒されました」「ただいま感がする。笑」「お巡りさんもこの子大好きなんだなぁ」「お巡りさんもフレンドリーでなんかホッコリ」といった声が寄せられています。

お巡りさんが大好きなはなびくんの日常は、TikTokアカウント「秋田犬はなび（@hanabi.akita ）」さまでご覧いただけます。穏やかなはなびくんと飼い主さんの日常に、癒されるはずですよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@hanabi.akita」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。