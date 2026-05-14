大泉洋が8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPのタイトルが、『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定。あわせて、ゆず 北川悠仁の書き下ろし楽曲「ひざこぞう」が収録されることも発表された。

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同楽曲は、誰しもが一度は振り返る“自分の原点”をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを歌ったミディアムバラード。北海道のバラエティ番組で体当たりに挑んできた大泉と、路上から歌を届けてきた北川の、異なる場所で泥臭くもひたむきに前を向いてきたという共通点から着想を得て、普遍的なメッセージへと昇華させた一曲となっている。大泉と北川のタッグは今回が初となる。

あわせて、今作のジャケット写真も公開。TEAM NACSのメンバーカラーでもある黄色を基調に、個性溢れる大泉のポージングが印象的な3形態のジャケット写真に仕上がっている。

なお、「ひざこぞう」は、5月30日から始まる自身初のアリーナツアー『芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ-supported by LIVE DAM WAO!』を直前に控えた5月27日に先行配信リリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）