『魔女の宅急便』多くの視聴者ショック受けたシーンとは？宮崎駿監督「しゃべり方が気に入ってますけどね」
映画『魔女の宅急便』が先日、日本テレビ「金曜ロードショー」で放送されたことを受け、金曜ロードショーの公式Xでは、「あたしこのパイきらいなのよね」シーンについて、宮崎駿監督の裏話が明かされた。
【画像】みんな大っ嫌いなキャラ！公開された『魔女の宅急便』場面カット
作品の裏話を数多く伝えている中で今回は「老婦人の孫「あたしこのパイきらいなのよね」つっけんどんな対応をする老婦人の孫娘。このシーンにショックをうけた方も多いのではないでしょうか。実は、このしゃべり方を宮崎駿監督は気に入っているんだそうです！」と説明。
宮崎監督いわく「僕はあのパーティーの女の子が出てきた時のしゃべり方が気に入ってますけどね。あれは嘘をついていない、正直な言い方ですよ。本当にいやなんですよ、要らないっていうのに、またおばあちゃんが料理を送ってきて、みたいな。ああいうことは世間にはよくあることでしょ。それはあの場合、キキにとってはショッキングで、すごくダメージになることかもしれないけど、そうやって呑み下していかなければいけないことも、この世の中にはいっぱいあるわけですから」と紹介された。
『魔女の宅急便』の原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ、見知らぬ町へ。一人前の魔女になるための修業の日々が始まる。期待に胸膨らませていた新生活だが、思うようにはいかないことも。そんな中で、さまざまな人との出会いを通じ、成長していく姿が描かれる。
1989年にスタジオジブリによるアニメーション映画が公開され、今もなお愛され続けている。
【画像】みんな大っ嫌いなキャラ！公開された『魔女の宅急便』場面カット
作品の裏話を数多く伝えている中で今回は「老婦人の孫「あたしこのパイきらいなのよね」つっけんどんな対応をする老婦人の孫娘。このシーンにショックをうけた方も多いのではないでしょうか。実は、このしゃべり方を宮崎駿監督は気に入っているんだそうです！」と説明。
『魔女の宅急便』の原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ、見知らぬ町へ。一人前の魔女になるための修業の日々が始まる。期待に胸膨らませていた新生活だが、思うようにはいかないことも。そんな中で、さまざまな人との出会いを通じ、成長していく姿が描かれる。
1989年にスタジオジブリによるアニメーション映画が公開され、今もなお愛され続けている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優