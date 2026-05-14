◇ナ・リーグ カブス1―4ブレーブス（2026年5月13日 アトランタ）

カブスは13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に敗れ、4連敗となった。先発の今永昇太投手（32）は7回0/3を5安打1失点、6奪三振無四球と好投したが、打線の援護に恵まれず3敗目。クレイグ・カウンセル監督（55）は、先発投手としての役割は十分に果たした今永の投球を絶賛した。

強力なブレーブス打線に、今永は真っ向勝負を挑んだ。初回、先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、2番・ボールドウィンは高めスイーパーで、続くアルビーズはフルカウントから91.8マイル（約147.7キロ）直球で、ともに空振り三振。完璧な立ち上がりを見せた。

4回無死、昨季のナ・リーグ新人王のボールドウィンに左中間への先制ソロ本塁打を許した。それでも味方が同点に追いついた5回以降は3イニング連続で3者三振。2回は9球、6回は8球で3者凡退で終えるなど、テンポの良い投球で攻撃につなげた。打線の援護は遠く8回、先頭のハリスを二塁内野安打で出塁させた時点で降板。ハリスが生還したため、今永に黒星が付いた。

指揮官は「実に見事な投球だった。彼は素晴らしい仕事をしました」と称え「打線の援護がもう少しあればよかったのですが」と心中を思いやった。7回まで91球とテンポよく試合をつくり、チームが勝つ確率を最大限にまで高めた。「投球が素晴らしいとき、打者は早めに何とかしなければならないと感じるもの。1球1球が質の高いものだったので、打者は早いカウントから打ちにいかざるを得ませんでした。非常に効率的で、実に見事な投球をしてくれました。素晴らしい登板でした」と重ねて賛辞を送った。

4連敗中の安打は13で得点はわずかに3。打線の低調さが原因で、今永の好投を勝利に結びつけることはできなかった。「今はヒットが出ていません。打席での内容は良いと思いますが、結果としてヒットに繋がっていません。フォアボールを選んだり、粘った末のアウトだったり。おそらく、仕留めるべき球をミスしてしまっているのでしょう」と打線の奮起を求めた。