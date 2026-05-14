衆議院の憲法審査会では、憲法改正をめぐり「緊急事態条項」のイメージ案について、各党が意見表明を行っています。国会記者会館から中継です。

緊急事態条項の創設について自民党は、おおむね前向きな意見を表明したのに対し、中道改革連合の国重議員は、慎重な姿勢を示しました。

自民党の新藤議員は、衆議院法制局が提示したイメージ案について、「おおむね合意が取れる内容と議論が分かれる内容がある」とした上で、「総選挙延期の明文規定」や「参議院の緊急集会の期間」については、合意形成ができるのではないかと述べました。

一方、中道改革連合の国重議員は、緊急時だけではなく、平時の国会機能についても議論すべきとの立場を強調しました。

中道改革連合・国重徹議員

「発生確率が極めて低い緊急事態における国会機能の維持もさることながら、国民生活に広く関わる平時の国会機能をいかに維持するか、これこそ国民のための憲法論議として、より優先すべき重要課題ではないか」

その上で国重議員は、「緊急時の議員任期延長だけではなく、平時の臨時会の召集期限や解散権の制限についても議論すべき」と述べました。

与党側は、緊急事態条項のテーマを絞ることで議論を加速させたい考えですが、野党側からは慎重な姿勢も示された形です。