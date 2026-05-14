ZEROBASEONEキム・ジウン、初の来日ファンミーティング開催決定 近い距離感でのパフォーマンスやトークを予定
グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEのキム・ジウンが、7月26日に東京で初となるファンミーティング『KIM JI WOONG FANMEETING 'TAKE1:Unique Story in TOKYO'』を開催することが決定した。
【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー
ZEROBASEONEメンバーとして世界各国で活躍をし、役者として演技力でも魅了しているキム・ジウン。新体制ZEROBASEONEが始動して、KCON2026でもたくさんのファンを魅了し、興奮させた。
キム・ジウンがファンミーティングを開催するのは今回が初。同イベントでは、ZEROBASEONEのキム・ジウンとは異なる魅力や、華やかなパフォーマンスを披露予定。ライブでは味わえない近い距離感、演出、ここでしか聞けないトーク、スペシャルな時間が届けられる。
キム・ジウンは、いつも愛を持って応援してくださっているファンへの感謝を込めて、ファンミーティングを盛り上げるために準備している。
■『KIM JI WOONG FANMEETING 'TAKE1:Unique Story in TOKYO'』概要
東京公演 日時：7月26日
※詳細は随時発表
【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー
ZEROBASEONEメンバーとして世界各国で活躍をし、役者として演技力でも魅了しているキム・ジウン。新体制ZEROBASEONEが始動して、KCON2026でもたくさんのファンを魅了し、興奮させた。
キム・ジウンは、いつも愛を持って応援してくださっているファンへの感謝を込めて、ファンミーティングを盛り上げるために準備している。
■『KIM JI WOONG FANMEETING 'TAKE1:Unique Story in TOKYO'』概要
東京公演 日時：7月26日
※詳細は随時発表