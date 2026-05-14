ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の入団事務所で入団記者会見に臨んだ。

木村球団社長は冒頭、「この２人に来ていただいた理由は、何より今年優勝するチームを作るため。そしてその先も強いチームを作るため。尾形選手がものすごいスピードの球を投げる。井上選手もものすごい打球を放つということで、非常にワクワクする二人が加入してくれたなと思って期待しています」と力を込めた。

ＭＡＸ１５９キロの剛腕・尾形は「福岡を離れる寂しさも感じてはいたんですけど、それと同時に新しいチームで野球ができるという、すごいワクワクした気持ちもあったので、楽しみが大きいです」と率直な思いを明かし、井上朋も「僕も福岡で野球ができないっていうのは寂しさもあったんですけど、自分自身、野球人生において分岐点になると思うので、この分岐点を活かして、もっと頑張っていけたらというふうに思います」と意気込んだ。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日、宮城県生まれ。２６歳。福島・学法石川から１７年育成ドラフト１位でソフトバンクに入団。２０年３月に支配下登録。昨年は自己最多の３８試合に登板し、１勝１敗５ホールド、防御率４・６７。今季も１０試合に登板。１８２センチ、９０キロ。右投左打。年俸２７００万円。

◆井上 朋也（いのうえ・ともや）２００３年１月２８日、大阪・四條畷市生まれ。２３歳。四条畷中では生駒ボーイズに所属し、３年時にボーイズ日本代表。埼玉・花咲徳栄では１、２年夏の甲子園、３年夏の甲子園交流試合に出場。高校通算５０本塁打。２０年ドラフト１位でソフトバンク入団。２３年に１軍デビューし、初本塁打もマーク。プロ通算２８試合に出場し、打率１割８分１厘、１本塁打、４打点。１８２センチ、９１キロ。右投右打。年俸９３０万円。