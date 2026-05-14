身長158センチ、体重76キロの「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオン（33）が14日までにXを更新。ストーカー行為などの自粛を求めた。

藤田は「藤田さんって恋愛禁止なんですか？」との質問に「実はデビューから現在まで、恋愛禁止だったことは一度もございません。そもそも藤田シオンは現在、アイドルでもございません。ただの小太りの、ツインテールの33歳でございます」とした上で「とはいえ、人前やメディアに出る仕事で生活している以上、自分一人の感情だけで動けない場面が多いのも事実です。わたくしにはプロデューサーも、現場スタッフもおり、個人で完結する活動ではないため、ファンの皆様や関係者の皆様に安心していただける振る舞いや、お相手選びを意識しなければならない立場です。言葉を選ばずに言うならば『ファンの皆様と関係者の皆様が納得しバレても問題のないお相手を探すのが難しいので固定のパートナーは作っていない』ということですね」と説明した。

続けて「また、SNSに私生活の写真を投稿するたびに、『誰と行ったんですか？』『男性ですか？』というDMをいただくのですが、本当に後ろめたいことがあったら、そもそもインターネットに載せないと思いますよ」とSNS投稿をめぐる一部ファンの詮索にも苦言を呈した。

その流れで「これは以前から何度かお伝えしておりますが、わたくしが休みの日に行きそうな場所を予想して待ち伏せをしたり、投稿内容や断片的な情報から行動範囲を特定して近所を徘徊し藤田シオン本人に報告する行為は、本当にやめてください。イベントやライブ以外で偶然を装って接触を試みる行為は、『応援』ではなく『ストーカー』です」と迷惑行為について注意をうながし、「藤田シオンは昨年男性ファンから4件の脅迫や誘拐の予告を受けており、憔悴しているのが現状です」とした。

「もちろん応援してくださるからこそのお気持ちだと理解しておりますし、藤田シオンのことを考えてくださること自体はありがたく思っています」と感謝しつつも、「ただ、あまりにも行き過ぎた詮索や決めつけは、悲しい気持ちになってしまいます」と藤田。「わたくしもプロとして責任を持って諸々のお仕事やSNSに向き合っておりますので、どうかご心配なく！これからも藤田シオンを、節度を持って楽しく応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

藤田は元アイドルで、現在はグラビアやユーチューブなどで活躍。SNSの総フォロワー数は約10万人を誇っている。