【学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア】 予約受付期間：2026年5月14日～8月20日 2027年7月 発売予定 価格：25,850円

デザインココは、フィギュア「学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」を2027年7月に発売する。予約受付はECサイト「COCOストア」にて2026年5月14日より8月20日まで実施。価格は25,850円。

本商品は、「学園アイドルマスター」に登場する月村手毬が“雨上がりのアイリス”の衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。雨上がりの空気を思わせるような透明感のある雰囲気と、ステージ上でファンへ視線を向ける、その一瞬を切り取ったようなポージングで立体化されている。

また、衣装はステッチまで丁寧に造形されているほか生地ごとの質感の違いも彩色で表現。流れる髪や動きを感じさせる腰元のドレープなど細部に至るまで丁寧に製作されている。

□COCOストア「学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」

「学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」

仕様：PVC製塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高約240mm（台座含む） PVC、ABS

THE IDOLM@STER TM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.