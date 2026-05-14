“熱愛報道ゼロ”で電撃婚…10歳年上俳優と結婚の元K-POPアイドル、幸せオーラ全開の近況公開！

ガールズグループGirl's Day出身のパン・ミナが、俳優オン・ジュワンとの結婚後、幸せな誕生日を過ごした。

パン・ミナは5月13日、自身のSNSに「幸せな誕生日をありがとうございます」というコメントとともに、写真を公開した。

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公開された写真には、家族や知人たちと誕生日を過ごし、祝福を受ける様子が収められていた。パン・ミナは、ケーキを手に笑顔でポーズを取り、穏やかな時間を過ごす姿を披露した。

ナチュラルメイクにラフな服装のパン・ミナは、オン・ジュワンとの結婚後、よりリラックスした柔らかな雰囲気を漂わせていた。

特に、パン・ミナは誕生日の食卓も公開し、注目を集めた。オン・ジュワンとの結婚後、初めて迎える誕生日ということもあり、「夫が準備したのではないか」との声も上がっている。

（写真＝パン・ミナInstagram）

なお、パン・ミナは昨年11月、インドネシア・バリで10歳年上のオン・ジュワンと結婚式を挙げた。当時、2人は熱愛報道がないまま結婚を発表し、ファンを驚かせたが、多くの祝福を受けた。

また、オン・ジュワンは結婚後に出演した番組で、パン・ミナとの交際について「秘密恋愛ではなかったのに、5年間記事にならなかった」と明かしていた。

（記事提供＝OSEN）