韓国で最も美しい女優の妻を「様」呼び!?歌手RAIN、結婚生活を語る「家で動き回らないと…」

歌手兼俳優RAINが、妻の女優キム・テヒのあだ名を公開した。

去る5月13日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、次週RAINの出演を予告した。

【画像】キム・テヒ、夫RAINと“お忍び”日本旅行

RAINは最近、Netflixドラマ『ブラッドハウンド』シーズン2に出演したほか、バラエティコンテンツ『CRAZY TOUR』でも視聴者を楽しませている。また、5月11日には新曲『FEEL IT』をリリースし、歌手としてもカムバックした。

特に、予告でRAINがキム・テヒの愛称を公開し、目を引いた。2人は5年の交際を経て2017年に結婚し、2人の娘がいる。

MCのユ・ジェソクが、「キム・テヒさんから、非常に活発に動き回るタイプだと聞いた」と尋ねると、RAINは「家のなかで僕がそうしていないと、あまりにも静かだ。テヒ様も何というか…」と口を開いた。

（写真＝tvN）1枚目：左からキム・テヒ、ユ・ジェソク、RAIN

妻を「テヒ様」と呼ぶRAINの姿に、ユ・ジェソクが思わず笑ってしまう場面も映し出された。

なお、2025年8月、キム・テヒも同番組に出演した際、RAINとのラブストーリーやハリウッド進出作について語り、「（夫が）たくさん褒めてくれるので、おかげですごく安心できた」と愛情を示していた。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。