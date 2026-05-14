大竹しのぶ、初孫誕生をラジオで報告「そんな日が来るなんて」「一生懸命お父さんとして頑張ってる」と長男・二千翔さんに第1子
【モデルプレス＝2026/05/14】女優の大竹しのぶ（68）が5月13日、NHKラジオ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（毎週水曜よる9時5分〜）に出演。長男・二千翔さんに第1子が誕生したことを報告した。
【写真】大竹しのぶ、長男夫婦の2ショット公開
ゴールデンウィーク中に孫が誕生したというリスナーからのメールを読み上げ、大竹は「私も実は、前から言おうかなと思っていたんですけど、私にも実は生まれたんです。私は生んでないんだけど、私の息子が1年前に結婚して孫が生まれたんです！」と孫の誕生を報告。続けて「うちの息子にも子どもが生まれまして…ということは、私はおばあちゃん…？嫌だぁ〜」とリアクションしつつ、「そんな日が来るなんて思ってもみませんでしたけど、本当に子どもっていうのは可愛いなって思いますね」と語った。
また、子育ての様子を受け「夫婦で育てていくことが大変なことだったんだなと、自分の子育てのことを思い出しながら。母にいつも応援してもらっていたなと」懐かしみつつ「私も時々お手伝いできることはと思いながらも、なかなか手伝ってあげることもできず」と話した大竹。さらに、昔と今の子育ての違いにも触れ「例えば沐浴。お風呂に入れた後に湯冷ましとか飲ませなくていいの？とかって言うと、『今の時代はそういうのはないです』って（笑）。飲ませなさいとか言っちゃいけない！」と話し、「息子も一生懸命お父さんとして頑張ってる」と幸せそうな様子で近況を明かしていた。
大竹は、1982年にドラマディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男・二千翔さんを出産。1988年、タレントの明石家さんまと再婚し、1989年に長女IMALUを出産したが、1992年に離婚した。二千翔さんは、2025年10月に息子の結婚披露宴の様子などをInstagramで投稿していた（modelpress編集部）
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◆大竹しのぶ、ラジオで初孫誕生を報告
ゴールデンウィーク中に孫が誕生したというリスナーからのメールを読み上げ、大竹は「私も実は、前から言おうかなと思っていたんですけど、私にも実は生まれたんです。私は生んでないんだけど、私の息子が1年前に結婚して孫が生まれたんです！」と孫の誕生を報告。続けて「うちの息子にも子どもが生まれまして…ということは、私はおばあちゃん…？嫌だぁ〜」とリアクションしつつ、「そんな日が来るなんて思ってもみませんでしたけど、本当に子どもっていうのは可愛いなって思いますね」と語った。
◆大竹しのぶ、2025年10月に息子・二千翔さんの結婚を報告
大竹は、1982年にドラマディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男・二千翔さんを出産。1988年、タレントの明石家さんまと再婚し、1989年に長女IMALUを出産したが、1992年に離婚した。二千翔さんは、2025年10月に息子の結婚披露宴の様子などをInstagramで投稿していた（modelpress編集部）
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