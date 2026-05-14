大竹しのぶ、初孫誕生をラジオで報告「そんな日が来るなんて」「一生懸命お父さんとして頑張ってる」と長男・二千翔さんに第1子

大竹しのぶ、初孫誕生をラジオで報告「そんな日が来るなんて」「一生懸命お父さんとして頑張ってる」と長男・二千翔さんに第1子