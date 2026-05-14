【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

GSIクレオスは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、塗料「Mr.カラー飛行機色 ドイツ連邦空軍機迷彩色」や「GGXカラー18mlタイプ」などを発表した。

今回イベント会場の同社ブースでは様々な新商品塗料を展示しており、「FX06 ドイツ空軍 F-4F 戦闘機 JG71 “リヒトホーフェン”」などの塗装に適した塗料「Mr.カラー飛行機色 ドイツ連邦空軍機迷彩色」や、航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」の機体色を表現できる塗料の復刻商品を発表。

その他にも、「GGXカラー18mlタイプ」「水性プレミアムトップコート つや消しスプレー（高透性）」「水性ホビーカラー セミグロスブラック」「水性エヴァンゲリオンカラー エヴァンゲリオン零号機カラーセット」「ガールズ&パンツァー 最終章カラー」「MFゴーストカラー」「頭文字Dカラー」「水性ガンダムトップコート 75%つや消しUVカット ビンタイプ」「ガンダムアッセンブルカラー ベースカラー追加色」など、様々な新商品を発表・展示をしている。

「Mr.カラー飛行機色 ドイツ連邦空軍機迷彩色」

「Mr.カラー復刻色」

「GGXカラー18mlタイプ」

「水性プレミアムトップコート つや消しスプレー（高透性）」

「水性ホビーカラー セミグロスブラック」

「水性エヴァンゲリオンカラー エヴァンゲリオン零号機カラーセット」

「ガールズ&パンツァー 最終章カラー」

「MFゴーストカラー/頭文字Dカラー」

「水性ガンダムトップコート 75%つや消しUVカット ビンタイプ」

「ガンダムアッセンブルカラー ベースカラー追加色」

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