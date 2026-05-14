展示のために一部を埋め戻した蘇峪口磁器窯跡の２０２１〜２３年度発掘エリア。（２０２５年１０月１３日、ドローンから、銀川＝新華社記者／王鵬）

【新華社銀川5月14日】中国で4月末に発表された2025年度の全国十大考古新発見に寧夏回族自治区銀川市賀蘭県の蘇峪口（そよくこう）磁器窯跡が選ばれた。西北地域でこれまでに発掘された白磁窯遺跡の中では規模が最大かつ保存状態が良く、西夏王朝の官窯跡と確認された。西北地域の少数民族政権が管理した官窯の発見は初めてで、中国の陶磁器史、手工業発展史の空白を埋める成果となった。

蘇峪口磁器窯跡は賀蘭山蘇峪口から約10キロの深い谷にあり、面積は4万平方メートル。自治区の文物考古研究所と復旦大学（上海市）などが西夏陵出土の精細な白磁の産地を特定するため、21〜25年に体系的な発掘と研究を行い、一連の重大な成果を通じて西夏の宮廷磁器の生産体系を明らかにした。

蘇峪口磁器窯跡出土の磁器。（銀川＝新華社配信）

発掘プロジェクトの責任者、寧夏回族自治区文物考古研究所の朱存世（しゅ・そんせい）氏らは、複数の匣鉢（こうばち）に刻印された「官」の字や生産品の98％以上が精細な白磁だった点、出土した碗、盤（ばん）、炉、罐（かん）の胎と釉薬の特徴が西夏陵や離宮、皇家寺院などの出土品と一致したことなどを踏まえて西夏の官窯と判断したと説明。今回の発見は画期的な意義があると述べた。

白磁窯は西夏初期（1080年頃）に焼成を始め、西夏滅亡の直前（1227年）に操業を停止しており、西夏のタングート族政権が遊牧文化から農耕と手工業による複合型文明へ転換する過程を示している。今回の発見はまた、西夏の法典「天盛改旧定新律令」に記されている官営手工業に関する実物資料の空白を埋めた。

蘇峪口磁器窯跡出土の磁器。（銀川＝新華社配信）

半径300メートルの範囲に磁土、石英脈、石灰石、石炭、水源の五つの資源がそろっていたのも特徴で、古代では珍しい「閉鎖型」の生産システムを形成していた。中国の陶磁器考古学では、これまでで最も保存状態が良く、整った窯跡であり、当時の磁器製造工程を復元し、窯場を再現する上で極めて重要な参考価値がある。（記者/艾福梅、馬思嘉）