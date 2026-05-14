伊達公子さん、自宅リビングを“夏っぽく”模様替え ソファーは30年以上の愛用品「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」
テニス界でさまざまな記録を打ち立ててきた伊達公子さん（55）が12日、自身のインスタグラムを更新。“夏仕様”に模様替えした自宅リビングを披露した。
【写真】「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」“夏っぽく”模様替えした伊達公子さんの自宅リビング ※2枚目
伊達さんは「いい季節！ソファカバーを夏仕様の白に」と報告。ソファーについては「20歳か21歳の頃に買ったので30数年。ベースの生地は一度張り替えたり、カバーは3種類を季節で変えたりしてずっと使っている」と明かし、長年大切にメンテナンスしながら愛用し続けているお気に入りの家具であることを紹介。新緑と初夏の光が似合う、白を基調とした爽やかな空間を公開した。
コメント欄には「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」「綺麗なお部屋」「素敵」などの声が寄せられている。
伊達さんはドイツ人のレーシングドライバー、ミハエル・クルム氏と2001年に結婚し、16年9月に離婚。その後、22年9月28日の52歳の誕生日に自身のインスタグラムで「2022年1月に入籍をいたしました」と報告。お相手については、「5年ほど共に時間を過ごしてきた大切な人」と明かしている。
【写真】「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」“夏っぽく”模様替えした伊達公子さんの自宅リビング ※2枚目
伊達さんは「いい季節！ソファカバーを夏仕様の白に」と報告。ソファーについては「20歳か21歳の頃に買ったので30数年。ベースの生地は一度張り替えたり、カバーは3種類を季節で変えたりしてずっと使っている」と明かし、長年大切にメンテナンスしながら愛用し続けているお気に入りの家具であることを紹介。新緑と初夏の光が似合う、白を基調とした爽やかな空間を公開した。
伊達さんはドイツ人のレーシングドライバー、ミハエル・クルム氏と2001年に結婚し、16年9月に離婚。その後、22年9月28日の52歳の誕生日に自身のインスタグラムで「2022年1月に入籍をいたしました」と報告。お相手については、「5年ほど共に時間を過ごしてきた大切な人」と明かしている。