伊達公子さん、自宅リビングを“夏っぽく”模様替え ソファーは30年以上の愛用品「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」

伊達公子さん、自宅リビングを“夏っぽく”模様替え ソファーは30年以上の愛用品「オシャレ」「とっーても気持ちいい空間ですね」