ドリーミング、『アンパンマン』の歌は“宝物”「命より大事」
アニメ『それいけ！アンパンマン』の楽曲を多く担当するドリーミングの寺田千代が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。楽曲への思いを明かした。
【全身ショット】アンパンマンとポーズを決めるEXIT＆土屋太鳳ら
「やなせたかし先生の魂そのものの言葉が、真っすぐ子どもたちの心に届けばいいなと思って歌っています」と語った寺田は、主題歌「アンパンマンのマーチ」、そして「サンサンたいそう」を、キャストやアンパンマンたちキャラクターと一緒にステージで歌唱した。
トークでは、それぞれの「宝物」についての話題に。寺田は「アンパンマンの歌が宝物です。命より大事っていうくらい大好きなものなので、今世の宝物として、また全部持っていきます」と笑顔を見せていた。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、戸田恵子、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が登場した。
【全身ショット】アンパンマンとポーズを決めるEXIT＆土屋太鳳ら
「やなせたかし先生の魂そのものの言葉が、真っすぐ子どもたちの心に届けばいいなと思って歌っています」と語った寺田は、主題歌「アンパンマンのマーチ」、そして「サンサンたいそう」を、キャストやアンパンマンたちキャラクターと一緒にステージで歌唱した。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、戸田恵子、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が登場した。