STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で、化粧品ブランド「Pureal」TVCM制作記者発表会に登壇した。

美容好きで知られる中村がアンバサダーに就任。高い発信力と誠実なイメージから起用された。ジャケットスタイルで登壇した中村は「“ぴゅれあれあコンビ”ですてきな化学反応だったり、美容旋風を巻き起こしていけたら」と意気込んだ。アンバサダー起用に「めちゃくちゃうれしかったです。毎日使わせていただいていた美容アイテムのアンバサダーに起用させていただいたのは、運命的なものを感じますし、これからどんどん頑張っていこうと励みになりました」と語った。

お気に入りアイテムは「リジュオンリペアエッセンスマスク」。「メンバーカラーがピンクというのもありまして、パッケージもかわいのがすごくお気に入り」とし「より一層、専門的な知識をつけて美容に詳しくなりたいなと思いましたし、皆さんに中村嶺亜のような肌になりたいと思ってもらえるよう美肌を目指して頑張っていきたいです」と張り切っていた。