フジテレビ10月期連続ドラマ「kiDnap GAME」で、俳優坂口健太郎（34）が主演を務めることが発表された。

同作は香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマとなる。

アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生するところから物語は始まる。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者の家族のもとに1通のメールが届く。“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”。ゲームの出場者にはそれぞれ異なる指令が出され、大切な人を救うためには、他の出場者より先に指令をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は？極限状態の中で繰り広げられる“命懸け”のゲーム「kiDnap GAME」が開幕する。

4年ぶりに同局ドラマで単独主演となる坂口は、正義感が強く、高い検挙率を誇る優秀な刑事・新出敏郎を演じる。新出も愛する妻を誘拐され、課せられた指令は「事件の首謀者を確保すること」。新出は最愛の妻を救えるのか。

オファーを受け、坂口は「正直なことを言うと、最初は規模感やドラマの世界感を聞いて、“これ本当に撮れるのかな”と思いました。今は配信作品も増えて国の垣根が低くなってきているとは思いますが、それでもアジアの複数都市を舞台にしていることや、いろんな場所でいろんな人の想いが交錯するのが面白いなと思いました」とコメント。

役作りのためにトレーニングにも励んだという。「こういう新しさのある作品を、日本で作って生み出すことって、大げさかもしれませんが大きな一歩だと思っています。難易度の高い挑戦ではありますが、挑戦的な作品に携われるのはとてもありがたいと思います。極限状態で見える人の感情を描きながら、ダイナミックな映像も見られると思いますので、楽しみにしていただけたらうれしいです」と呼びかけた。