「チェンソーマン」ザ・ステージが14日までに公式HPを更新し、チェンソーマン役の俳優、仲宗根豊の降板を発表した。

公式HPでは「『チェンソーマン』ザ・ステージレゼ篇出演者に関する重要なお知らせ」とし平素より、『チェンソーマン』ザ・ステージを応援していただき誠にありがとうございます。『チェンソーマン』ザ・ステージレゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根豊さんにつきまして、体調不良のため一定期間の休養が必要となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました。楽しみにしていた皆様にはご迷惑ならびにご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と降板が発表された。

続けて「つきましては、仲宗根豊さんに代わり、Taisei Nakamotoさんに全ての公演にご出演いただき、公演は上演いたします。今回の変更に伴う公演チケットの払い戻しはございません。何卒ご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます」と代役とチケット払い戻しについてつづられた。

また「この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、重ねて心よりお詫び申し上げます」と謝罪を伝えた。