「圧倒的に顔が良い」木下優樹菜、“めっちゃイケメン”な自撮りショットに反響！「ビジュが良すぎる」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月12日、自身のInstagramを更新。格好良さと美しさを兼ね備えた姿を公開しました。
【写真】“圧倒的に顔が良い”木下優樹菜
コメントでは「げきかわ」「圧倒的に顔が良い」「カッコ良いそして美しい！」「めっちゃイケメン ビジュが良すぎる」「かわいい帽子」「素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“圧倒的に顔が良い”木下優樹菜
「カッコ良いそして美しい！」木下さんは、6枚の写真と1本の動画を投稿。1〜4枚目が自撮りショットです。グレーのタンクトップに金のネックレス、白黒の帽子を合わせています。サングラスを掛けている姿も見られ、格好良さと美しさが際立っています。
「その雰囲気ほんと好き」9日にも、自撮りショットを披露していた木下さん。こちらもノースリーブ姿で、爽やかです。ファンからは「その雰囲気ほんと好き」「お肌キレイ」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)